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保持社交距離防病毒上身 高雄各醫院用梅花座這招

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高醫今起候診區改採梅花座，避免相互感染。圖／高醫提供
高醫今起候診區改採梅花座，避免相互感染。圖／高醫提供

新冠肺炎疫情嚴峻，為防感染，民眾如果沒有保持適當社交距離，中央疫情指揮中心可能研議開罰! 高雄多家醫院基於防疫，會議室及候診區座椅均陸續改採「梅花座」，讓病人自然空出距離，減少感染機率，以策安全。

疫情當前，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天起候診區採梅花座，院方在各科診間的候診椅上，每隔一個座位，椅背即貼有「請勿登座」告示，希望民眾在防疫期間盡量保持座位距離。多數病人看到後，很守規矩，會避開不坐。

高醫護理部主任陳麗琴表示，醫院進出的人很多，為避免大家近距離接觸，除候診區之外，檢驗室、掛號大廳、領藥區、加護病房家屬等候區、病房家屬休息室等，都將採取梅花座，每張座椅也都加強消毒。她呼籲，目前病房已謝絕訪客，門診陪病人數亦限制一人，並採實名制登錄；民眾如果沒有必要，最好少到醫院。

高雄長庚因應防疫，半個月之前包括院內會議的座位安排及院內陪病、候診區的座椅，都採「梅花座」，把人際距離隔開，減少病毒傳染。

高雄榮總則表示，院內二樓領陪病民眾休息兼用餐的空間，一張桌子只給一個人使用，作法比梅花座還嚴格。

到高醫內科看診的一名中年婦人說，疫情這麼嚴重，醫院採梅花座設計，讓大家能保持適當距離，她坐得很安心。

防疫當前，保持適當距離以策安全。高醫及高雄長庚等醫院，候診區改採梅花座。圖／高醫提供
防疫當前，保持適當距離以策安全。高醫及高雄長庚等醫院，候診區改採梅花座。圖／高醫提供

梅花 疫情 高醫

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