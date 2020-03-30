高市抽查清明應景食品及兒童休閒食品 全部符合規定

高市衛生局清查轄內傳統市場、春捲攤商、餐飲業、大賣場及超市等販售場所，抽驗67件清明應景食品及兒童休閒食品，所幸均符合規定。

衛生局表示，這次抽驗的清明明應景食品，含糕粿類、潤餅皮、豆芽菜、高麗菜、豆干、素食製品、花生粉等56件。另查11件糖果、果乾、餅乾兒童休閒食品，檢驗項目包括防腐劑、著色劑、甜味劑、殺菌劑、總黃麴毒素及農藥殘留等項，糕粿類及潤餅皮則加驗工業用漂白劑甲醛次硫酸氫鈉 (俗稱吊白塊），結果均符合規定。

衛生局提醒，購買食品時儘可能避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味的產品，選購時要挑衛生和信譽良好廠商生產的食品，並注意產品包裝標示。另台灣高溫多濕，祭祀食品掃墓後別放在常溫或戶外過久，避免孳生微生物，引發食物中毒。