春祭考量防疫沒邀遺眷 罷韓團體質疑直播主卻全程拍

高雄市政府昨天在忠烈祠舉行春祭國殤典禮，市長韓國瑜擔任主祭，為避免群聚，今年未邀請遺族參與，也不開放民眾觀禮。罷韓團體質疑，這場合有挺韓直播主全程拍，質疑主辦單位兩套標準，高雄市新聞局長鄭照新說，為維持活動的進行會做適度的勸導，熱心民眾來參與活動，市府不會分別對方是不是支持者。

市府表示，今年春祭國殤典禮，考量疫情拉警報，為避免群聚，今年未邀請遺族參與，也不開放民眾觀禮。市長韓國瑜擔任主祭，軍方代表、市府一級主管及各界機關首長陪祭，向因公殉職和因公死亡者致敬，場面莊嚴隆重。

有罷韓團體質疑，春祭主角應該是忠勇列士們，遺族因為疫情未能出席，卻出現了全程跟拍的直播主，主辦單位做法可議。