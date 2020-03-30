聽新聞
test
0:00 / 0:00
春祭考量防疫沒邀遺眷 罷韓團體質疑直播主卻全程拍
高雄市政府昨天在忠烈祠舉行春祭國殤典禮，市長韓國瑜擔任主祭，為避免群聚，今年未邀請遺族參與，也不開放民眾觀禮。罷韓團體質疑，這場合有挺韓直播主全程拍，質疑主辦單位兩套標準，高雄市新聞局長鄭照新說，為維持活動的進行會做適度的勸導，熱心民眾來參與活動，市府不會分別對方是不是支持者。
市府表示，今年春祭國殤典禮，考量疫情拉警報，為避免群聚，今年未邀請遺族參與，也不開放民眾觀禮。市長韓國瑜擔任主祭，軍方代表、市府一級主管及各界機關首長陪祭，向因公殉職和因公死亡者致敬，場面莊嚴隆重。
有罷韓團體質疑，春祭主角應該是忠勇列士們，遺族因為疫情未能出席，卻出現了全程跟拍的直播主，主辦單位做法可議。
鄭照新回應，熱心民眾若有影響活動秩序，一定會適時勸導，主辦單位也不會區分熱心民眾是不是支持者，請有心人士也別「腦補」過度，自行想像太多不切實的情節。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言