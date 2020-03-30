快訊

疫情下的性別：女性作為主要照顧者 承擔高感染風險

為何志村健染疫短短一周即過世？胸腔科名醫推估原因

清明連假高雄住房率回升1到2成 業者：至少五成空

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄福華飯店在清明連假推出快閃活動，推出家庭房適到2到4人住，每房每天2000元不到。記者謝梅芬／攝影
高雄福華飯店在清明連假推出快閃活動，推出家庭房適到2到4人住，每房每天2000元不到。記者謝梅芬／攝影

本周四起是清明連假，目前高雄市飯店住房率大約有回升1到2成，不過，業者說，和以往住房率達8到9成不可同日而語。

高雄飯店說，在今年2月的228連假住房率還可維持在4到6成不等，但到3月以後，國內疫情升溫，加上境外移入確診病例激增，3月以來五星級飯店住房降到1到2成，業者叫苦連天。

好不容易盼到清明連假，最近有五星級飯店住房率普遍有回升1到2成，平均住房率約有4到5成，像高雄國賓在周六還有5成的住房率。

不過，飯店業者說，今年清明連假變數大，有不少業者說，有的先前預訂了，最近又突然取消，主要是看到疫情升溫，不想南 下旅遊。也有人是因住中北部的親人要返家掃墓，擔心家裡住得太擠，乾脆就住旅館，也有人在家悶太久，覺得南部陽光強，最近又來趕緊訂房。「變數太多，是今年訂房的特色！」

業者說，往年像此時要訂房早就已客滿，根本訂不到房間，今年受疫情影響，至少還有5成以上的空房。

像高雄福華飯店趁機推出快閃活動，推出家庭房適到2到4人住，3天2夜3988元 ，每房每天2000元不到，還有業者連假及周末假日訂房都要加價500元以上，今年多半不加價。

連假 訂房 疫情

延伸閱讀

勞工清明連假出勤工資怎麼給? 高市勞工局提供算法

清明假期訂房難求？ 疫情衝擊恆春半島出現退房現象

高雄推觀光 4月軍事觀光月開跑

台20線梅山口交通管制 清明連假首日放行遊南橫天池

相關新聞

清明連假高雄住房率回升1到2成 業者：至少五成空

本周四起是清明連假，目前高雄市飯店住房率大約有回升1到2成，不過，業者說，和以往住房率達8到9成不可同日而語。

台電回饋金挹注車牌辨識系統 高雄茄定宵小要小心了

台電公司興達發電廠每年依相關辦法照顧高市茄萣鄉親，今年度350萬元回饋金用來支持湖內警分局設置「車牌辨識功能監錄系統設備...

保持社交距離防病毒上身 高雄各醫院用梅花座這招

新冠肺炎疫情嚴峻，為防感染，民眾如果沒有保持適當社交距離，中央疫情指揮中心可能研議開罰! 高雄多家醫院基於防疫，會議室及...

春祭考量防疫沒邀遺眷 罷韓團體質疑直播主卻全程拍

高雄市政府昨天在忠烈祠舉行春祭國殤典禮，市長韓國瑜擔任主祭，為避免群聚，今年未邀請遺族參與，也不開放民眾觀禮。罷韓團體質...

高雄推觀光 4月軍事觀光月開跑

高雄市觀光局與文化局今在鳳山海軍無線電信所，舉辦高雄軍事觀光月記者會，宣傳高雄最新的軍事觀光主題系列活動。除兒童連假買大...

屏東縣境外移入確診再添1例 累積至6人

根據中央疫情指揮中心於昨天下午，所公布的新增病例中，屏東縣境外新冠肺炎確診病患再添1例，截至目前已經累計6例境外移入的確...

高市青諮會成立 46位委員均齡34歲…聽年輕人需求

高雄市政府遴選46位來自各領域的青年世代，包含在學青年、律師、大學老師、新二代等，成立「高雄市政府青年事務諮詢會」，市長韓國瑜昨天頒發委員聘書，並參與第一次會議，盼透過青諮會廣納青年意見，讓施政更貼近年輕世代需求。

春祭國殤 防疫不開放觀禮

高雄市政府昨在忠烈祠舉行春祭國殤典禮，為避免群聚，今年未邀請遺族參與，也不開放民眾觀禮。市長韓國瑜擔任主祭，軍方代表、市府一級主管及各界機關首長陪祭，向因公殉職和因公死亡者致敬，場面莊嚴隆重。

廣角鏡／圳上花開

高雄市六龜、美濃不少景點栽種陣雨樹（花旗木），美濃竹仔門發電廠附近有居民在水圳旁栽種整排樹木，進入花開季節後，粉紅色燦爛...

高雄幸福川遭網友質疑 環保局澄清降雨沖刷及藻類所致

高雄市今天有網友在網路上發文指出幸福川遭汙染，水色呈褐色且水面有大量浮渣。高雄市環保局下午立即派員前往稽查，現場量測水質...

那瑪夏賞螢又添亂象 私地停車可收費但路邊不能收

今年高雄市那瑪夏區賞螢活動因新冠肺炎疫情取消活動，區公所停售賞螢套票引發諸多亂象。昨晚那瑪夏部落族人針對私人地旁的賞螢遊...

高市成立青諮會 聆聽青世代

高雄市政府遴選46位來自各領域的青年世代，包含在學青年、律師、大學老師、新二代等，成立高雄市政府青年事務諮詢會，高雄市長韓國瑜今天頒發委員聘書，希望透過青諮會廣納青年意見，讓施政更貼近年輕世代需求。

熱門新聞

泰女入境居家檢疫趴趴走 苗栗罰她30萬元

紐西蘭總理拍的口罩機器 原來是MIT

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

柔性勸導防疫反遭嗆沒人性 善化納骨堂人員難為

疫情緊張！明天起進入台南市政府要先「過兩關」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。