清明連假高雄住房率回升1到2成 業者：至少五成空

本周四起是清明連假，目前高雄市飯店住房率大約有回升1到2成，不過，業者說，和以往住房率達8到9成不可同日而語。

高雄飯店說，在今年2月的228連假住房率還可維持在4到6成不等，但到3月以後，國內疫情升溫，加上境外移入確診病例激增，3月以來五星級飯店住房降到1到2成，業者叫苦連天。

好不容易盼到清明連假，最近有五星級飯店住房率普遍有回升1到2成，平均住房率約有4到5成，像高雄國賓在周六還有5成的住房率。

不過，飯店業者說，今年清明連假變數大，有不少業者說，有的先前預訂了，最近又突然取消，主要是看到疫情升溫，不想南 下旅遊。也有人是因住中北部的親人要返家掃墓，擔心家裡住得太擠，乾脆就住旅館，也有人在家悶太久，覺得南部陽光強，最近又來趕緊訂房。「變數太多，是今年訂房的特色！」

業者說，往年像此時要訂房早就已客滿，根本訂不到房間，今年受疫情影響，至少還有5成以上的空房。

像高雄福華飯店趁機推出快閃活動，推出家庭房適到2到4人住，3天2夜3988元 ，每房每天2000元不到，還有業者連假及周末假日訂房都要加價500元以上，今年多半不加價。