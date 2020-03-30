高雄推觀光 4月軍事觀光月開跑

高雄市觀光局與文化局今在鳳山海軍無線電信所，舉辦高雄軍事觀光月記者會，宣傳高雄最新的軍事觀光主題系列活動。除兒童連假買大送小優惠，4月至6月依序推出鳳山、左營、岡山、鼓山專屬軍事遊程，搭配軍事觀光地圖、高雄眷村菜及軍人專屬住宿優惠，邀請民眾到高雄一遊，體驗獨特的軍事文化。另也鼓勵民眾拍攝自己的軍事版出去走走MV，可獲得市府準備的獎品。

高雄4月軍事觀光月開跑，搭配兒童節首先推出買大送小活動，只要在4月2日至4月5，至崗山之眼、鼓山洞及岡山航空教育展示館等觀光景點，即可享「買大人送小孩」優惠。

文化局配合軍事觀光月加碼優惠，凡12歲以下兒童4月2日至4月5日連假期間備妥相關證明文件至見城館、886眷村文化園區、鳳儀書院查驗合格皆享有免費入園之優惠。

觀光局為重現鳳山陸軍、左營海軍、岡山空軍、鼓山等軍事景點，首度推出鳳山、左營、岡山及鼓山軍事觀光地圖，讓民眾可按圖索驥暢遊4大區軍事主題，還可參加抽獎活動。

另外，也與精典泰迪國際股份有限公司合作推出軍事景點集章活動，集滿5個章，將集章卡與景點合照上傳IG並標記「軍事觀光月集章活動」，就有機會抽特仕版泰迪熊及住宿券等禮物。

此外，觀光局也鼓勵民眾到高雄跟著軍事地圖，拍攝自己的軍事版出去走走MV，並放上影音平台參加競賽活動，有機會獲得觀光局準備的大獎。

高雄副市長葉匡時表示，高雄市4到6月依序推出鳳山、左營、岡山及鼓山的軍事觀光遊程，跟著在地協會導覽人員的腳步，可探詢高雄軍事景點的奧妙。去年「高雄十大眷村菜」獲獎優秀店家也紛紛祭出相關優惠，配合防疫也提供外送與宅配服務，讓民眾吃得安心。

高雄市觀光局表示，高雄是唯一擁有陸海空三軍基地與軍校，同時也保留全國保存面積最大且涵蓋3個軍種的眷村，分別是鳳山陸軍黃埔新村、左營海軍明德新村與建業新村、岡山空軍醒村與樂群村。

觀光局表示，高雄市政府極力推動相關場域的留存與改造，如黃埔新村以住代護、再見捌捌陸眷村改造活化、見城館翻新再利用等，展現對軍事與眷村文化的重視。觀光局也推動軍事眷村文化觀光，如「乘風而騎」活動，串聯鳳山、岡山等軍事區域，讓民眾在玩樂時，一起認識高雄的軍事文化底蘊。