高雄幸福川遭網友質疑 環保局澄清降雨沖刷及藻類所致

高雄市今天有網友在網路上發文指出幸福川遭汙染，水色呈褐色且水面有大量浮渣。高雄市環保局下午立即派員前往稽查，現場量測水質溶氧高達9.39mg/L，研判藻類大量繁殖使幸福川呈現淡褐色，河面浮渣是因昨天降雨，導致排溝髒污沖入河道所致。

高雄市環保局指出，愛河發生顏色變化時，透過顯微鏡觀察發現愛河藻類十分多樣，不同藻類大量繁殖則使愛河呈現不同顏色，例如：藍綠色為顫藻所致、草綠色為裸藻、黃褐色為矽藻及甲藻、紅褐色則為隱藻等。

稽查人員在現場採集水樣送驗，當場量測水中溶氧高達9.39mg/L，研判為藻類大量繁殖行光合作用所致。

環保局說，因昨天清晨降雨，導致營養鹽等物質流入河川，加上日照充足導致藻類大量爆發，使愛河呈現褐色，且排溝內髒汙遭沖刷入幸福川，使河川水面出現大量浮渣。