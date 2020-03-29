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那瑪夏賞螢又添亂象 私地停車可收費但路邊不能收

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄那瑪夏進入螢火蟲季節，今年賞螢活動因新冠肺炎疫情停售賞螢券。圖／張曉曉提供
高雄那瑪夏進入螢火蟲季節，今年賞螢活動因新冠肺炎疫情停售賞螢券。圖／張曉曉提供

今年高雄市那瑪夏賞螢活動因新冠肺炎疫情取消活動，區公所停售賞螢套票引發諸多亂象。昨晚那瑪夏部落族人針對私人地旁的賞螢遊客收取費用，此舉引發警察關切，族人抱怨警察不通情理。警方表示，地主只能針對進入私人農地的遊客收費，不能對所有路旁停車的車子收費，溝通過程有誤解。

一年一度那瑪夏螢火蟲季節到來，往年那瑪夏區公所販售賞螢券控管遊客進入賞螢步道，但今年受新冠肺炎影響，臨時宣布停辦賞螢活動，也不對外販售賞螢券。公辦賞螢活動取消，日前發生賞螢人車亂入農地踐踏作物，昨晚又傳出達卡努瓦休閒農業園區的地主向遊客收費引發爭議。

昨晚8點多，達卡努瓦部落後方產業道路湧入大量賞螢遊客，族人以道路兩旁全是私人農地為由向遊客收取費用，遊客不滿報警處理，派出所員警前往現場調解，引來部落族人反彈。

許姓族人說，很多遊客隨便開車進入私人農地，踐踏作物且亂丟菸蒂與垃圾，基於保育立場比照公所販售的賞螢券收取清潔費，派出所員警卻來警告不能收錢，甚至揚言要法辦，大家因此恐慌不已。

那瑪夏區長白樣‧伊斯理鍛表示，今年因肺炎疫情取消賞螢售票，也不介入私人農地收費，警方若要取締應有法源依據。六龜警分局表示，族人可針對停放在農地的車子收費，但不能對所有停放在產業道路的車子收費，這樣會產生爭議。

賞螢 農地 那瑪夏 螢火蟲

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