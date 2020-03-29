進入屏東縣政府 民眾皆須配合量體溫防疫
因應疫情升溫，屏東縣政府為保障各局處人員與洽公民眾的健康，自23日起，提升防疫措施及人員進出管控，並在南、北棟出入口及北棟地下停車場出入口設置體溫量測站，進入大樓內人員皆需接受體溫量測，體溫正常者才能進入。
屏東縣政府，為了防疫工作，於23日起，縣府只開放南、北棟大樓1樓前門，以及北棟地下停車場出入口，並在各出入口設置體溫量測站，替各局處人員與民眾量體溫，並以酒精消毒，其他出入口皆全天封閉。
無論是各級處人員與洽公民眾要進入縣府時，除量體溫之外，還需在明顯處貼貼紙識別，才能進入，若貼紙遺失將重新量測。此外，屏東縣府行政處呼籲，洽公民眾除配合防疫措施外，不忘勤洗手與注意個人衛生健康。
屏東縣長潘孟安表示，為確保縣政能運作正常，除定期對辦公廳舍進行全面消毒外，採行體溫量測站防疫措施，如發現入府員工或民眾有體溫二次超過37.5度者，同仁部分請盡快就醫，民眾則不得進入縣府辦公廳舍。
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