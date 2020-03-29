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澎湖留學生拒在台居家檢疫 縣府籲禁搭大眾運輸

中央社 / 澎湖縣29日電

由於接連傳出歐美留學生拒絕在台灣居家檢疫，堅持返澎，引起地方恐慌。澎湖縣長賴峰偉今天呼籲中央將居家檢疫者禁搭大眾運輸規定納入澎湖，要求須在台灣完成居家檢疫，才能返回澎湖。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天說，現在從國外返台者，如果是家住澎湖、金門、馬祖，到國內機場轉搭國內線班機時，在報到櫃台應主動告知，航空公司會將座位隔開。

縣府表示，馬公王姓留學生家屬，日前與縣府台北辦公室聯絡，希望王姓留學生今天從英國返台後，可以回澎湖居家檢疫；縣府人員告知，中央並未禁止離島居民搭乘大眾運輸返家，但基於防疫考量，仍鼓勵在台灣本島完成居家檢疫。

然而，縣府台北辦公室多次與王姓留學生家屬溝通，強調縣府可協助安排入住供應三餐的防疫旅館，且除了中央每天1000元的防疫補償外，縣府再加碼補助1200元。但王姓留學生家屬稱在台灣有房子，不需協助，堅持返回澎湖。

賴峰偉得知後，立即指派各局處持續與王姓留學生家屬溝通協調，但王姓留學生和家屬依舊拒絕。

賴峰偉今天緊急召集縣府主管研議，一致認為目前縣府、中央在台灣本島已能提供澎湖鄉親足夠的防疫旅館、檢疫處所，且補助入住者每天最高2200元，在這個情況下，中央應該將居家檢疫者禁搭大眾運輸的規定擴及澎湖。

賴峰偉指出，很多民眾向縣府反映自己配合政府宣導，沒有出國旅遊，卻被迫要與從國外返家的居家檢疫者搭同一班航班，萬一居家檢疫者確診，他們會被隔離甚至可能感染，非常不公平，希望縣府保障健康安全。

賴峰偉表示，先前已向衛福部長陳時中建議，要求所有澎湖鄉親返國後，在台灣本島完成居家檢疫，才能搭大眾運輸返澎，同時也請民進黨立委楊曜協助向中央反映，共同捍衛澎湖「零確診」。

澎湖縣政府台北辦公室主任陳其育表示，截至今天為止，台北辦公室已協助6人入住防疫旅館、8人完成預約。有需要防疫旅館者，週一至週日均可洽詢台北辦公室。

澎湖 居家檢疫 留學生

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