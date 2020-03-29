駁罷韓團體質疑 高市府：沒公開行程不代表沒行程

高雄市長韓國瑜26日至28日接連3天沒有安排公開行程，罷韓團體質疑韓沒認真拚市政。高雄市政府副發言人白喬茵說，「沒有公開行程不代表沒有行程，市長隨時隨地與市民同在！」

白喬茵說，防疫期間，很多大型會議、座談、活動紛紛取消，但市長與市政團隊仍然努力不懈拚市政，例如26、27日，市長和府內六個局處長進行簡報會談，深入了解每個局處的問題與業務方向。

韓也持續透過臉書直播等方式，行銷高雄旅宿業、特色小吃等，拚經濟、拚市政的腳步不曾懈怠。

市府人員也為韓市長抱屈說「公開行程就代表市政停滯、市長休市？那總統無公開行程，不就是國政停滯、總統休市？」