快訊

直播／我今日又新增15例確診、14例境外1例本土

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駁罷韓團體質疑 高市府：沒公開行程不代表沒行程

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府副發言人白喬茵（中）今天出面說明，指韓市長沒有公開行程不代表沒有行程。本報資料照片
高雄市政府副發言人白喬茵（中）今天出面說明，指韓市長沒有公開行程不代表沒有行程。本報資料照片

高雄市長韓國瑜26日至28日接連3天沒有安排公開行程，罷韓團體質疑韓沒認真拚市政。高雄市政府副發言人白喬茵說，「沒有公開行程不代表沒有行程，市長隨時隨地與市民同在！」

白喬茵說，防疫期間，很多大型會議、座談、活動紛紛取消，但市長與市政團隊仍然努力不懈拚市政，例如26、27日，市長和府內六個局處長進行簡報會談，深入了解每個局處的問題與業務方向。

韓也持續透過臉書直播等方式，行銷高雄旅宿業、特色小吃等，拚經濟、拚市政的腳步不曾懈怠。

市府人員也為韓市長抱屈說「公開行程就代表市政停滯、市長休市？那總統無公開行程，不就是國政停滯、總統休市？」

延伸閱讀

網友臉書社團罵翻吳斯懷 嗆這2句被法辦

新北修正借高灘地的保證金 原因與韓國瑜有關

防止疫情 高市今春祭國殤典禮未邀遺族

聽業務會報為議會過關？ 韓國瑜說是為這個大目標

相關新聞

高市成立青諮會 聆聽青世代

高雄市政府遴選46位來自各領域的青年世代，包含在學青年、律師、大學老師、新二代等，成立高雄市政府青年事務諮詢會，高雄市長韓國瑜今天頒發委員聘書，希望透過青諮會廣納青年意見，讓施政更貼近年輕世代需求。

駁罷韓團體質疑 高市府：沒公開行程不代表沒行程

高雄市長韓國瑜26日至28日接連3天沒有安排公開行程，罷韓團體質疑韓沒認真拚市政。高雄市政府副發言人白喬茵說，「沒有公開...

議場犀利問政 蔡金晏私下愛打電動紓壓

議員在議會犀利問政，為民眾爭取權益、緊盯市政，壓力不小，國民黨高雄市議員蔡金晏私下常靠打電動遊戲紓壓，偶爾會玩到廢寢忘食...

花旗木粉紅花海映照綠水 遊客：有日本倉敷的fu

高雄六龜、美濃等地不少景點與民宅栽種陣雨樹，近日正值花開時節，盛開情況美不勝收。位於美濃竹仔門發電廠下游的水圳也有居民栽...

施政更貼年輕人的心 高雄市青年事務諮詢會發聲

高雄市政府遴選46位來自各領域的青年世代，包含在學青年、律師、大學老師、新二代等，成立「高雄市政府青年事務諮詢會」，市長...

防止疫情 高市今春祭國殤典禮未邀遺族

高雄市政府上午在忠烈祠舉行春祭國殤典禮，為防範新冠肺炎疫情，避免群聚，高雄市兵役處今年未發邀請卡給遺族代表，不過仍有部分...

聽業務會報為議會過關？ 韓國瑜說是為這個大目標

高雄市長韓國瑜逐一聽取各局處業務報告，綠營人士酸他是為4月間開議的議會定期大會抱佛腳。但是，韓國瑜的「業務報告」，不只是...

送餐、裝口罩、引導排隊 高雄4000志工出動助防疫

新冠肺炎疫情未緩下來，各級政府防疫工作持續，高雄市的志工協助防疫不遺餘力，社區關懷據點暫時關閉之際，志工協助為社區老人送...

金門機場站內量體溫 引疑慮 乘客：應設站外 航站：按照規定

政府大談新型冠狀病毒肺炎防疫超前部署，金門尚義機場將於4月啟動民眾出境量體溫，但量測線卻設在內部安檢入口，引發疑慮，質疑發現患者時，病毒可能已傳播出去，認為應設在航站外。尚義機場則表示一切依照民航局規定。

高雄肉品市場遷燕巢 居民反彈

位在高雄民族路的「高雄肉品批發市場」因建物已屆使用年限，計畫遷至燕巢區台糖所屬鳳龍段179號土地，並計畫在113年營運，但遭到燕巢居民強烈反彈，認為會影響周邊交通、汙染環境，危及「芭棗之鄉」燕巢的發展，甚至導致房價跌落，要求高雄地區農會另擇地點遷建。

宅經濟夯 金門業者推祭品外送

疫情升溫，宅經濟正夯。金門外送平台「金好kinho」利用清明節推出祭祖食材外送服務，除了祭品，還可送金紙，標榜送給祖先享用。過去多利用機車，如今也和計程車合作，讓因疫情生意慘澹的計程車司機獲得額外收入。

離島拚防疫／檢疫請留本島 澎、東補助住宿費

為免新冠肺炎疫情延燒到離島，增添離島後送台灣本島醫療的難度，澎湖、屏東及台東縣都要求離島居民最好在台灣完成居家檢疫或隔離再返鄉，澎湖縣及台東縣府還提供在台的住宿費補助。

熱門新聞

大白熊換口罩！嘉義市府：3確診境外移入無社區接觸

基隆台62萬瑞、基隆港東岸聯外道2處區間測速 11月上路

影／苗栗市街景排隊不是買口罩 他們是繳停車費

聽業務會報為議會過關？ 韓國瑜說是為這個大目標

影／揪心！10歲小女生幫媽媽剖蚵 一上午才賺100多元

台南市爆發今年第3場禽流感 後壁撲殺中小鵝3千多隻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。