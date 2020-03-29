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議場犀利問政 蔡金晏私下愛打電動紓壓
議員在議會犀利問政，為民眾爭取權益、緊盯市政，壓力不小，國民黨高雄市議員蔡金晏私下常靠打電動遊戲紓壓，偶爾會玩到廢寢忘食，也會帶全家一起去抓寶可夢，親子同樂。
蔡金晏說，他從5歲開始玩電動遊戲，從此電動遊戲就一直是他人生重要的娛樂及紓壓管道，他平均每天要花1到2小時玩遊戲，有時不忙，還會玩到廢寢忘食。
蔡金晏的手機一打開，螢幕上密密麻麻都是遊戲APP，約下載了10多種遊戲，其中常玩的有4種；他也在議會放了一台PS4（PlayStation 4）電子遊樂器，在忙於議事之餘，也會玩一下，而在家裡也會陪兩個小孩玩遊戲，增進父子感情。
在從小玩到大的遊戲中，最令他難忘的遊戲是90年代的「復活邪神」，蔡金晏說，這款遊戲，算是最早有開放、多元結局的角色扮演類（RPG）遊戲，會隨著玩家在遊戲中做出不同選擇和決定，而產生不同結局。
蔡金晏也會跟老婆、2個小孩一起玩「精靈寶可夢」，會全家出動一起「抓寶」，有時看到老婆抓到寶，他自己沒抓到就很氣餒；一家4口一起抓寶活動，也成為一種另類的家庭出遊。
蔡金晏說，電動遊戲對他而言，是人生很重要的紓壓管道，玩遊戲時可暫忘現實煩憂，還可動腦，訓練腦力，畢竟「很多遊戲，不是想過關就能過關的，要動腦」。
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