清明假期出遊 多利用客運優惠打折時段

清明連續假期開始，全國各地將開始出現返鄉於出遊人潮，由於容易造成塞車回堵，屏東監理站表示，來屏東遊玩的民眾可多搭乘連假優惠時段的車班，以利疏通車潮，此外也會要求客運業者落實防疫工作，提供安全整潔的乘車環境。

屏東監理站表示，民眾若要到屏東出遊，可多利3月28日至29日及4月1日至5日用優惠時段，只要搭乘國道客運路線，即享平日優惠價或原票價85折優惠。

面對人潮疏運，與相應的防措施，屏東監理站要求客運業者，確實做好防疫工作，每位駕駛發車前，皆須量體溫與全車消毒，每隔8小時，須定時消毒一次，收班時會再消毒一次，以利乘客安心搭乘。

除防疫工作，屏東監理站25日會到屏東轉運站關心業者疏運整備情形，也會抽查駕駛實酒測，並針對車輛設備及駕駛員排班調度狀況等進行查核，叮嚀業者加強安全自主管理，維護行車安全。此外，屏東監理站也會在連假期間不定期派員到重點運輸場站加強查核。

屏東監理站呼籲，因車站、大眾運輸工具多為密閉空間，若有咳嗽或流鼻水等呼吸道症狀的乘客請配戴口罩，若咳嗽或打噴嚏，應以衛生紙、手帕或用衣袖掩住口鼻，如有出現發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線。