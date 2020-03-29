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花旗木粉紅花海映照綠水 遊客：有日本倉敷的fu

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
美濃竹仔門電廠下游水圳栽種一排陣雨樹，近日已經進入花期。記者徐白櫻／攝影
美濃竹仔門電廠下游水圳栽種一排陣雨樹，近日已經進入花期。記者徐白櫻／攝影

高雄六龜、美濃等地不少景點與民宅栽種陣雨樹，近日正值花開時節，盛開情況美不勝收。位於美濃竹仔門發電廠下游的水圳也有居民栽種陣雨樹，進入花開季節後，粉紅色燦爛花團映照在水圳綠水上，成為鄰近居民口耳相傳的賞花秘境。

陣雨樹又稱花旗木，花開時美麗景致不輸櫻花，所以又有泰國櫻或三月櫻之稱。近日是盛開季節，高雄六龜天台山神威道場、台27甲六龜段道路、寶來花賞溫泉公園等地栽種，不少賞花客專程出遊拍美照。

美濃也有不少居民在住家附近栽種陣雨樹，花開後形成美麗景觀。美濃竹仔門電廠發電後清水注入下游水圳灌溉農田，鄰近居民在電廠附近的竹門橋上游約50公尺水圳旁栽種整排陣雨樹，近日盛開美景成為賞花秘境。

居民說，水圳景觀原本就很美，陣雨樹去年種今年就會開花，很容易栽種，水圳旁的樹木約種3年左右，去年開始開花，透過網路流傳，很多人專程開車到發電廠找尋花開美景。

「來到這裡有重返日本倉敷的感覺」，一名遊客說，去過日本倉敷美觀地區觀光，當地在櫻花盛開時節可以搭船遊河，美濃水圳的燦爛花海搭配清徹綠水，兩者感覺很像。

水圳清澈水流搭配盛開陣雨樹，形成美麗景觀。記者徐白櫻／攝影
水圳清澈水流搭配盛開陣雨樹，形成美麗景觀。記者徐白櫻／攝影
粉紅色陣雨樹盛開，景色吸引人。記者徐白櫻／攝影
粉紅色陣雨樹盛開，景色吸引人。記者徐白櫻／攝影

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