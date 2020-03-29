施政更貼年輕人的心 高雄市青年事務諮詢會發聲

高雄市政府遴選46位來自各領域的青年世代，包含在學青年、律師、大學老師、新二代等，成立「高雄市政府青年事務諮詢會」，市長韓國瑜今天頒發委員聘書，希望透過青諮會廣納青年意見，讓施政更貼近年輕世代需求。

青年局長林鼎超談到，「青年事務諮詢會」公開徵選就學或設籍在高雄18歲至45歲的青年代表，有近百位來自各領域的優秀人才報名，超過三分之二是採自我推薦，經過2位市府代表及7位外部委員審核討論，最終評選出46位，入選者平均年齡34歲。

林鼎超說，「青年事務諮詢會」組成開放且多元，來自各行各業及不同族群身分，包含原住民、新住民二代、客家族群等，凸顯高雄青年參與公共事務的熱情和活力，將區分為創業育成、返鄉移居、國際交流、志工參與等4個小組討論相關議題。

諮詢委員背景相當多元，除在學學生外，不少人擁有法律、教育、國際事務等專業。現年38歲陳乃綺是上尚文化企業執行長，她高中畢業後北漂就學、求職、創業，她說，韓市長呼喚北漂青年回鄉有打動她的心，希望發揮專長為家鄉盡分心力。新二代楊順成任職於高雄市政府社會局，母親是印尼籍，擁有雙重文化優勢的他，希望能代表新住民發聲。

「青年是提升國家競爭力不可或缺的關鍵力量！」韓國瑜說，青年世代有創新點子、充沛活力、人文關懷，也有各自不同的專業，這些正是市府推動市政需要的刺激與力量。