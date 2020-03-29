防疫不忘狂犬病 屏縣動防所呼籲飼主記得帶貓狗打疫苗

屏東縣高樹鄉日前有民眾通報，發現已死亡的鼬獾，經屏東縣動物防疫所隨即派人處理，經過檢驗，發現鼬獾狂犬病呈陽性，有鑑於此，動保所也開始加強高樹鄉狂犬病疫苗的注射，雖然目前狂犬病陽性病例只限於野生的鼬獾及白鼻心，但動防所呼籲仍不忘貓狗的防疫工作，也請民眾記得帶家中3個月齡以上的貓狗前往施打疫苗。

屏東縣政府各動物醫院皆可施打狂犬病疫苗，民眾可自行攜帶寵物前往施打。貓、狗施打狂犬病疫苗時，務必向獸醫師索取證明文件及頸牌，且狂犬病疫苗注射證明文件有效期限為1年，若未替家中寵物施打狂犬病疫苗者，將依動物傳染病防治條例規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動防所呼籲民眾，若家中有3個月齡以上的貓、狗以及人工飼養陸生食肉目動物，應施打狂犬病疫苗，且每年皆須補強一劑，切勿認為施打疫苗過後即可終生免疫。

此外，動防所還說，雖然香港曾於3月12及13日，在確診者所飼養的家犬鼻子採樣鼻腔，檢驗結果皆呈陰性反應，且目前仍無何資料顯示病毒可以感染犬隻，因此，請民眾切勿恐慌。

屏東縣動物防疫所，將在4月開始在獅子鄉安排免費犬貓狂犬病疫苗注射，請民眾攜帶通知單、身分證與犬貓前往巡迴地點施打。

施打時間地點為，上午時間為10時至12時；下午時間為2時至4時，詳細日期及地點如下:

109／4／7上午於上丹路活動中心、下午於和平活動中心

109／4／8上午於橋西活動中心、下午於雙流活動中心

109／4／9上午於伊屯集會所、下午於新路教會

109／4／14上午於內獅活動中心、下午於南世辦公處

109／4／15上午於竹坑活動中心、下午於楓林辦公處

請民眾踴躍參加，若有疑問可電洽08-7224109轉25、26或上屏東縣動物防疫所官網查詢。