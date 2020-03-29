快訊

聽業務會報為議會過關？ 韓國瑜說是為這個大目標

武漢機場4月8日復航 首批航班不含港澳台、北京

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防止疫情 高市今春祭國殤典禮未邀遺族

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜、部分局處長及軍方將領代表等人，上午出席高雄市春祭國殤典禮。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜、部分局處長及軍方將領代表等人，上午出席高雄市春祭國殤典禮。記者蔡孟妤／攝影

高雄市政府上午在忠烈祠舉行春祭國殤典禮，為防範新冠肺炎疫情，避免群聚，高雄市兵役處今年未發邀請卡給遺族代表，不過仍有部分僅遺族主動到場。市長韓國瑜、部分局處長及軍方將領出席，韓國瑜獻花、上香，完成祭祀典禮後離去，未接受訪問，典禮不到半小時結束。

春祭國殤典禮8時開始，韓國瑜穿西裝、戴口罩提早數分鐘抵達忠烈祠，向到場者點頭致意後，隨即和局處首長及軍方將領代表等人步入忠烈祠祭祀。

典禮由司儀宣讀儀式，先唱國歌，再上香、獻花等，韓國瑜並向國軍先烈牌位鞠躬致意，隨後步出忠烈祠，驅車離去，全程未發一語。

高雄市兵役處每年舉辦春祭國殤典禮，往年都會發邀請卡給遺族，但今年受疫情影響，避免人群聚集，未發邀請卡給遺族，但仍有部分遺族主動到場參加。

韓國瑜

延伸閱讀

聽業務會報為議會過關？ 韓國瑜說是為這個大目標

近7成「不後悔」市長投韓國瑜 陳致中忘說的民調數字

韓國瑜到市場學做白糖粿 街頭直播行銷高雄小吃

「青春有你2」驚見女版韓國瑜！網笑稱：不好好當市長來唱跳

相關新聞

防止疫情 高市今春祭國殤典禮未邀遺族

高雄市政府上午在忠烈祠舉行春祭國殤典禮，為防範新冠肺炎疫情，避免群聚，高雄市兵役處今年未發邀請卡給遺族代表，不過仍有部分...

聽業務會報為議會過關？ 韓國瑜說是為這個大目標

高雄市長韓國瑜逐一聽取各局處業務報告，綠營人士酸他是為4月間開議的議會定期大會抱佛腳。但是，韓國瑜的「業務報告」，不只是...

送餐、裝口罩、引導排隊 高雄4000志工出動助防疫

新冠肺炎疫情未緩下來，各級政府防疫工作持續，高雄市的志工協助防疫不遺餘力，社區關懷據點暫時關閉之際，志工協助為社區老人送...

金門機場站內量體溫 引疑慮 乘客：應設站外 航站：按照規定

政府大談新型冠狀病毒肺炎防疫超前部署，金門尚義機場將於4月啟動民眾出境量體溫，但量測線卻設在內部安檢入口，引發疑慮，質疑發現患者時，病毒可能已傳播出去，認為應設在航站外。尚義機場則表示一切依照民航局規定。

高雄肉品市場遷燕巢 居民反彈

位在高雄民族路的「高雄肉品批發市場」因建物已屆使用年限，計畫遷至燕巢區台糖所屬鳳龍段179號土地，並計畫在113年營運，但遭到燕巢居民強烈反彈，認為會影響周邊交通、汙染環境，危及「芭棗之鄉」燕巢的發展，甚至導致房價跌落，要求高雄地區農會另擇地點遷建。

宅經濟夯 金門業者推祭品外送

疫情升溫，宅經濟正夯。金門外送平台「金好kinho」利用清明節推出祭祖食材外送服務，除了祭品，還可送金紙，標榜送給祖先享用。過去多利用機車，如今也和計程車合作，讓因疫情生意慘澹的計程車司機獲得額外收入。

離島拚防疫／檢疫請留本島 澎、東補助住宿費

為免新冠肺炎疫情延燒到離島，增添離島後送台灣本島醫療的難度，澎湖、屏東及台東縣都要求離島居民最好在台灣完成居家檢疫或隔離再返鄉，澎湖縣及台東縣府還提供在台的住宿費補助。

影／不虧待自己了 買水果給自己吃的人增加

面臨新冠肺炎疫情，醫師與專家鼓勵民眾多吃蔬果，補充維生素，提高免疫力。水果店業者說，目前較多人買的是鳳梨、香蕉、芭樂，而...

良田要遷建屠宰場 高雄燕巢居民強烈反彈

位在高雄民族路的「高雄肉品批發市場」因建物已屆使用年限，計劃遷至燕巢區台糖所屬龍鳳段179號土地，並於113年營運，但遭...

治小琉球廢汙水生態殺手 縣府增設2座汙水處理廠

屏東縣離島琉球鄉近年來觀光蓬勃發展，每年百萬旅遊人次產生的生活廢汙水，在地環保團體憂心生態殺手日漸茁壯，全島僅靠1座簡易...

菊系高閔琳要參選民進黨高市黨部主委 將與趙天麟競爭

高雄市黨部主委之爭，不只立委趙天麟表態參選，總統府祕書長陳菊的子弟兵、高閔琳今天在臉書宣布要角逐主委，現任市黨部主委趙文...

全家出動賺外快！收購荔枝椿象卵片滅224萬隻荔枝椿象

高雄市從今年2月10日開始辦理荔枝椿象卵片收購，收購情形非常踴躍，到昨天為止已收購超過16萬片卵片，相當於224萬隻荔枝...

熱門新聞

大白熊換口罩！嘉義市府：3確診境外移入無社區接觸

陳時中送「燒的」便當 禮輕情意重感謝第一線醫護

基隆台62萬瑞、基隆港東岸聯外道2處區間測速 11月上路

竹市老舊機車汰換加碼補助 最高可領4萬1千元

夢幻大景在嘉義縣梅山鄉 清明賞螢親子旅遊正是時候

良田要遷建屠宰場 高雄燕巢居民強烈反彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。