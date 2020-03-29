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防止疫情 高市今春祭國殤典禮未邀遺族
高雄市政府上午在忠烈祠舉行春祭國殤典禮，為防範新冠肺炎疫情，避免群聚，高雄市兵役處今年未發邀請卡給遺族代表，不過仍有部分僅遺族主動到場。市長韓國瑜、部分局處長及軍方將領出席，韓國瑜獻花、上香，完成祭祀典禮後離去，未接受訪問，典禮不到半小時結束。
春祭國殤典禮8時開始，韓國瑜穿西裝、戴口罩提早數分鐘抵達忠烈祠，向到場者點頭致意後，隨即和局處首長及軍方將領代表等人步入忠烈祠祭祀。
典禮由司儀宣讀儀式，先唱國歌，再上香、獻花等，韓國瑜並向國軍先烈牌位鞠躬致意，隨後步出忠烈祠，驅車離去，全程未發一語。
高雄市兵役處每年舉辦春祭國殤典禮，往年都會發邀請卡給遺族，但今年受疫情影響，避免人群聚集，未發邀請卡給遺族，但仍有部分遺族主動到場參加。
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