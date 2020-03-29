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聽業務會報為議會過關？ 韓國瑜說是為這個大目標

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜藉聽取各局處業務報告，進一步凝聚市府團隊對高雄「國際化」的共識。圖／本報資料照片
高雄市長韓國瑜藉聽取各局處業務報告，進一步凝聚市府團隊對高雄「國際化」的共識。圖／本報資料照片

高雄市長韓國瑜逐一聽取各局處業務報告，綠營人士酸他是為4月間開議的議會定期大會抱佛腳。但是，韓國瑜的「業務報告」，不只是聽各局處說明各項業務推動情形，他還會當場「考試」，問問科室主管對高雄未來發展的看法和建議。韓國瑜說，這是為了凝聚員工對高雄「國際化」的共識。

韓國瑜近來有時沒有「公開」的市政行程，綠營人士即以他最近晚間與基層餐敘之事酸他白天不認真辦公，甚至有人說他在餐會場合喝3瓶高梁酒。

「完全胡說八道！我每天的行程排得滿滿的，各局處業務報告、解決許多市政問題，連行銷高雄的直播都排得滿滿的！」韓國瑜說，每天從早忙到晚，日前和農漁會幹部主要談紓困，希望幫忙農漁民在這次新冠肺炎疫情度過產銷難關，也向農漁民報告市府要採「攻擊型」的行銷方式，全力行銷高雄的農漁產品。

高雄市新聞局長鄭照新說，韓國瑜聽取各局處業務報告，不是每次都把局處主管請到市長辦公室或會議室，曾多次直接到局處與該局處同仁交流，並且邊聽業務報告，還會邊問同仁對市政的建議，更常「考」到場的科室主管對於未來有那些工作計畫、要為高雄做那些事，並不是坐著聽簡報而已。

綠營人士多次批評韓國瑜是為了即將開議的議會定期大會抱佛腳，聽各局處業務報告，早在上任之初就該做了。

鄭照新說，事實上，韓國瑜透過各局處業務會報，不只了解各局處目前各項工作推動進度，也以「抽考」方式讓科室主管表達有關高雄未來發展的看法。

韓國瑜說他之所以要考考局處科室主管，是因高雄一定要國際化，不僅推動雙語教育，要全方位的國際化，所以希望市府同仁都有「國際化」的共識；有些公務員可能習慣朝九晚五、照本宣科，他盼喚醒每位市府人員「國際化的思考」，要重視招商引資、講求效率，例如工務局、經發局辦理民間申辦的業務，期程即大為縮短。

韓國瑜說，民間的活力無限，政府要協助民間解決難題，讓民間企業發揮活力，日後橋頭科學園、大林蒲石化相關產業、香港村等建設完成，高雄的發展無限；為了高雄城市國際化的目標，他的行程可是滿滿！

韓國瑜 漁民 鄭照新

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