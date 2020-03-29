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送餐、裝口罩、引導排隊 高雄4000志工出動助防疫

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市社區關懷據點暫時關閉，據點志工為社區老人送餐。圖／高雄市社會局長青中心提供
高雄市社區關懷據點暫時關閉，據點志工為社區老人送餐。圖／高雄市社會局長青中心提供

新冠肺炎疫情未緩下來，各級政府防疫工作持續，高雄市的志工協助防疫不遺餘力，社區關懷據點暫時關閉之際，志工協助為社區老人送餐，還有近4000名「防疫志工」配合衛福部調度，協助健保藥局發口罩或維持買口罩隊伍的秩序。

社區關懷據點和老人活動中心關閉之前，是許多社區老人活動、學習的場所，高雄市政府為了防疫，宣布據點和活動中心暫時封閉。高雄市社會局表示，到社區關懷據點、老人活動中心走動、學習、運動的人，絕大多數是老人，為避免群聚感染，市府才決定暫時封閉這些場所。

不過，許多社區關懷據點有共餐，甚至午餐和晚餐都有，一旦關閉據點，老人的飲食要如何解決？社會局長青中心主任姚昱伶說，據點關閉是請老人家不要到據點，部分據點還是會烹煮餐食，讓老人裝便當回家吃，對於行動較不方便或住得離據點較遠的老人，由志工幫忙送餐食到老人家。

部分「防疫志工」幫忙藥局裝口罩、發號碼牌、維護排隊秩序。需要志工協助的高雄市藥局向衛福部申請，衛福部轉到高雄市政府，社會局接到申請案之後即請志工前往幫忙。

78歲志工黃松榮帶領多位志工到需要協助的藥局門口引導民眾分派買口罩，志工朱春雪、張簡春霞看到年長者排隊，如果藥局門口有椅子，會請老人家坐著等買口罩。

另有「防疫志工」協助公家機關為洽公民眾量額溫、噴酒精清毒民眾手部、協助警用裝備及車輛消毒、分裝防疫物品、醫療車陪護、協助民眾或學童分流進入醫院、學校及環境消毒等。

高雄市防疫志工協助藥局引導排隊民眾買口罩。圖／高雄市社會局提供
高雄市防疫志工協助藥局引導排隊民眾買口罩。圖／高雄市社會局提供

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