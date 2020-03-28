清明拜拜祭品不用愁 業者推網購送到家

疫情升溫，宅經濟正夯。一家新創公司「金好kinho」在金門推出全國首創的「祭品食材外送服務」，除了祭品，還可外送金紙，民眾只要輕鬆動動手指訂購，免出門，隔天便可在家收到打包好的祭祖組合。

金門的拜拜祭祀特別多，除了初一十五、逢年過節外，還有家中神明與祖先的春秋兩祭，連家附近的百年老樹、自家轎車等，全都要拜，平均一年的拜拜高達30多場，大家都希望「有拜有保庇」，神明能夠加持保佑。

清明節是金門人的大節日，幾乎各家戶都忙著祭祖拜拜，看準金門人拜拜文化，加上這次新冠肺炎疫情導致不少人不太出門， 就有業者推出祭祀組合，根據不同價位，推出平安組合與呷霸組合，有雞腿排、排骨酥、燒賣、芙蓉蝦、苦瓜封、雞翅等不一樣的菜色。

受疫情衝擊，計程車生意大受影響，金好也與計程車業者合作，除一般機車外送，計程車也加入運送行列，讓收入受到影響的司機們能增加額外收入。

金好kinho公司表示，此次推出的祭品組合，除基本的炸物、雞湯等料理，若民眾有需求，還可以加價由他們幫忙準備金紙，讓民眾不用出門，就可把祭祀用品都準備好。此外，在台工作的年輕人也可以下訂，送給離島的親友，讓家人不用採買而出門。而未來該公司還會推出包括衛生紙、醬油等各項生活用品的外送服務，讓民眾生活更便利。