駕駛人注意！ 屏東佳冬戰備跑道 4月底啟動區間測速

全長3.7公里的省道台1線佳冬戰備跑道，是南下台東和屏東墾丁的重要道路，因道路筆直寬敞、單線有4線車道，過去常因超速造成的交通事故，縣警局交通隊前年在中段的南下端設置測速桿後，北上路段還是常見超速車輛，交通隊將於4月底前完成屏東縣首個雙向「區間測速」路段，希望有效降低車輛超速。

有網友在貫穿屏東佳冬及枋寮的戰備跑道，發現施人工員在路稈上設置照相機的照片，po在枋寮在地社團引發網友議論，有網友擔心荷包會失血，也有網友認為不用太擔心，因該段有3個紅綠燈路口，只要停等一個，就不會超速了。

屏東縣警局交通隊表示，在台1線戰備跑道兩側區間測速，從線429.5公里處至433公里處，南北雙向都會測速，速限維持原設定的每小時70公里，原設置當地的固定測速照相桿會移除；目前還在設置階段，數據會做調整，估計在4月底開始運轉，啟用前會發布新聞通知。

交通隊說，佳冬戰備跑道「區間測速」設置完成後，年底前可望再完成南迴改「草埔森永隧道」內的區間測速，南迴獅子鄉丹路段的固定測速照相，將移到台26線茉莉灣到楓港周邊選擇區段裝設，呼籲駕駛人依規定速限行駛。