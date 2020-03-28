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不續任綠營高市黨部主委 趙文男：階段性任務完成

中央社 / 高雄28日電

民主進步黨高雄市黨部主委5月將改選，新任主委上任就要面對「罷韓」，人選備受關注，現任高市黨部主委趙文男原擬尋求連任，今天卻發表聲明不續任，強調階段性任務已完成。

民進黨高雄市黨部主委改選預計4月20日登記、5月24日投票、6月就職，新任主委上任即要扛「罷韓」投票及後續可能的市長補選等重任，人選備受關注，民進黨立委趙天麟與高雄市議員高閔琳相繼表態投入高市黨部主委改選，趙文男原擬尋求連任，但如今發表聲明不續任。

趙文男於2002年、2004年加上本屆，先後擔任3屆民進黨高市黨部主委，他今天發表聲明強調，民主老兵在最後能完成新世代傳承工作、吾願足矣，並呼籲黨員放手讓新一代的青年同志勇敢扛起重擔。

趙文男指出，擔任3屆主委以來，輔選歷屆市長選舉候選人從謝長廷、陳菊到陳其邁，歷屆總統候選人從前總統陳水扁到總統蔡英文，其中有時挺過驚濤駭浪，有時難免黯然神傷，「但我們知道，蹲低是為了再度躍起，而高雄市民及黨員同志們終究沒有漏氣。」

趙文男強調，每個人在每個階段都有該扮演的角色，現在的他終生是民進黨黨員，永遠做高雄市黨部的志工，身為資深的民主老兵，在最後能完成新世代的傳承工作，吾願足矣。

他指出，老兵即將卸任之時欣見不同世代黨員同志們站出來，爭取承擔的重擔，畢竟競爭是民主政治進步的價值與動力，相信這是一場理念抉擇、一場沒有煙硝味的主委之爭。

高雄市 民進黨

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民進黨派系 各擁政媒版圖

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