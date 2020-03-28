快訊

她爆「腦死病患家屬想捐心給劉真」2個原因卡關

刺殺19歲青年 凶嫌被依殺人罪嫌聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不虧待自己了 買水果給自己吃的人增加

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
醫生與專家鼓勵民眾多吃蔬果，水果店業者標示水果營養成分，提高消費者購買意願。記者鄭惠仁／攝影
醫生與專家鼓勵民眾多吃蔬果，水果店業者標示水果營養成分，提高消費者購買意願。記者鄭惠仁／攝影

面臨新冠肺炎疫情，醫師與專家鼓勵民眾多吃蔬果，補充維生素，提高免疫力。水果店業者說，目前較多人買的是鳳梨、香蕉、芭樂，而且許多顧客以前都是買給家人吃，現在買給自己吃的人數也增加。

為了讓消費者知道水果所含的營養成分，部分水果店都會特別標示。甜心水果平價中心台南店就標示主要水果產品的營養內容，讓消費者一目了然，提升購買意願。

新冠肺炎疫情爆發後，網路曾傳出吃香蕉可抗新冠肺炎，雖然是假訊息，但香蕉富含維他命B6，仍是很營養的水果，也受到消費者喜愛。甜心台南店長袁雅玲說，目前尚非香蕉盛產季節，但每天買的人仍很多，由於天氣轉熱，不能放久，多數顧客都買較少，但隔2、3天就會來買。記者採訪時，有位男顧客買了5、6條，詢問購買原因，他說，因為自己每天打網球，常吃香蕉保持體力。

袁雅玲說，目前是鳳梨盛產季節，因富含營養成分又價格較便宜，買的人最多，另芭樂也很受歡迎。她表示，疫情發生後，雖沒感受到來店買水果的人大增，但以往來水果的顧客，都是每給全家吃，最近每給自己吃的人明顯增加，是否和多吃蔬果可增強免疫力有關，就不曉得。

醫生與專家鼓勵民眾多吃蔬果，水果店業者標示水果營養成分，提高消費者購買意願。記者鄭惠仁／攝影
醫生與專家鼓勵民眾多吃蔬果，水果店業者標示水果營養成分，提高消費者購買意願。記者鄭惠仁／攝影

新冠肺炎 香蕉 疫情

延伸閱讀

江啟臣不敢碰的「香蕉」

觀光客減少 泰國華富里數百猴子為搶「一根香蕉」街上狂奔

影／組團相挺 香蕉新樂園老闆：對不起我們準備下課了！

中市香蕉新樂園5月熄燈 遊客湧進懷舊

相關新聞

影／不虧待自己了 買水果給自己吃的人增加

面臨新冠肺炎疫情，醫師與專家鼓勵民眾多吃蔬果，補充維生素，提高免疫力。水果店業者說，目前較多人買的是鳳梨、香蕉、芭樂，而...

良田要遷建屠宰場 高雄燕巢居民強烈反彈

位在高雄民族路的「高雄肉品批發市場」因建物已屆使用年限，計劃遷至燕巢區台糖所屬龍鳳段179號土地，並於113年營運，但遭...

治小琉球廢汙水生態殺手 縣府增設2座汙水處理廠

屏東縣離島琉球鄉近年來觀光蓬勃發展，每年百萬旅遊人次產生的生活廢汙水，在地環保團體憂心生態殺手日漸茁壯，全島僅靠1座簡易...

菊系高閔琳要參選民進黨高市黨部主委 將與趙天麟競爭

高雄市黨部主委之爭，不只立委趙天麟表態參選，總統府祕書長陳菊的子弟兵、高閔琳今天在臉書宣布要角逐主委，現任市黨部主委趙文...

全家出動賺外快！收購荔枝椿象卵片滅224萬隻荔枝椿象

高雄市從今年2月10日開始辦理荔枝椿象卵片收購，收購情形非常踴躍，到昨天為止已收購超過16萬片卵片，相當於224萬隻荔枝...

媽祖也是最佳防疫大使 屏東Q版防疫媽祖娃娃爆紅

新冠肺炎疫情在全球延燒，全台媽祖遶境紛紛取消或延期，屏東歸來慈天宮原本年初要推出的Q版媽祖娃娃，因應蔓延的疫情，廟方配合...

防群聚感染 澎湖住宿式機構即日起暫停探視

澎湖縣長賴峰偉昨天在主持防疫會議時表示，長照安養、老人機構是長輩群聚點，為防群聚感染，即日起轄內所有住宿式機構全面禁止訪...

賴峰偉加碼防疫旅館每天1200元 鼓勵澎湖鄉親在台檢疫

澎湖縣長賴峰偉宣布，加碼補助每房防疫旅館每天1200元，鼓勵鄉親返國，先在台灣完成14天居家檢疫，確保健康無虞後，再返回...

新冠不只影響旅宿運輸餐廳業 台東連帳棚音響出租也慘

新冠肺炎疫情自去年12月在大陸爆發後，持續延燒至今，國內飯店、旅行社、遊覽車、餐廳、伴手禮店、大型珊瑚禮品店都受創嚴重，...

口罩怎麼收？議員自製500個口罩收納夾免費送

疫情持續延燒，防疫已是全民運動，街頭上幾乎是人人一口罩，但口罩收納卻是一大問題。台中市議員王立任有感於民眾必須重複性使用...

因應防疫獎勵生產調節 養殖業30日起可申請補助

新冠肺炎疫情衝擊百業，高雄市海洋局表示，行政院農委會將依「養殖漁業生產調節獎勵作業規範」，以補助方式輔導產木機動調節生產...

近7成「不後悔」市長投韓國瑜 陳致中忘說的民調數字

凱達格蘭基金會新台灣國策智庫25日發表了「高雄市長韓國瑜施政滿意度與『罷免案』評估 」最新民調，已公布的統計數據中許多給...

熱門新聞

近7成「不後悔」市長投韓國瑜 陳致中忘說的民調數字

陳時中送「燒的」便當 禮輕情意重感謝第一線醫護

馬國貨輪菲籍船員發燒 我協助就醫船隻將進花蓮港

歷時22年 苗栗北橫公路「最後一哩路」預計年底完工

助居家隔離追縱 淡水公所成立防疫志工隊

影／菲籍船員海上突發燒 晚間進花蓮港高規格送醫救治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。