影／不虧待自己了 買水果給自己吃的人增加

面臨新冠肺炎疫情，醫師與專家鼓勵民眾多吃蔬果，補充維生素，提高免疫力。水果店業者說，目前較多人買的是鳳梨、香蕉、芭樂，而且許多顧客以前都是買給家人吃，現在買給自己吃的人數也增加。

為了讓消費者知道水果所含的營養成分，部分水果店都會特別標示。甜心水果平價中心台南店就標示主要水果產品的營養內容，讓消費者一目了然，提升購買意願。

新冠肺炎疫情爆發後，網路曾傳出吃香蕉可抗新冠肺炎，雖然是假訊息，但香蕉富含維他命B6，仍是很營養的水果，也受到消費者喜愛。甜心台南店長袁雅玲說，目前尚非香蕉盛產季節，但每天買的人仍很多，由於天氣轉熱，不能放久，多數顧客都買較少，但隔2、3天就會來買。記者採訪時，有位男顧客買了5、6條，詢問購買原因，他說，因為自己每天打網球，常吃香蕉保持體力。