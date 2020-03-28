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金門縣府30日起實施門禁 電台捐額溫槍齊防疫

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
太武之春廣播電台董事長丁小東（右）今天特別捐贈縣府18支額溫槍，由觀光處處長丁健剛（左）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
太武之春廣播電台董事長丁小東（右）今天特別捐贈縣府18支額溫槍，由觀光處處長丁健剛（左）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情升溫，金門縣政府將自下週一（30日）起實施出入管制，所有員工及洽公民眾進出都要量測體溫；太武之春廣播電台董事長丁小東響應縣府防疫舉措，今天特別捐贈縣府18支額溫槍，丁小東表示，他想為金門的防疫工作盡份心力，希望大家都能以健康的狀態，迎接生活的挑戰！

目前疫情嚴峻，量測體溫的額溫槍相當難買，丁小東今天到縣府捐贈額溫槍，由觀光處處長丁健剛代表接受。

丁健剛也說，自下週一起，縣府將採嚴格出入口管制措施，除要求府內員工配戴識別證上班，進入辦公室前，也在各棟大樓入口處，由各處人員排班輪值量測體溫作業；感謝丁小東熱心公益，為縣府解決燃眉之急，縣府會將這批額溫槍交由行政處管控，發給最需要的單位。

丁小東表示，清明節將屆，不少旅外鄉親都會回金門掃墓、祭祖，擔心人群聚集增加感染風險，為響應縣府防疫舉措，他特別請朋友幫忙購買額溫槍打算捐給縣府，希望為防疫盡份心力。

他說，現在測量體溫的額溫槍需求量多，且非常難買，他訂了一個多月，只買到18支，希望縣府夠用。

縣府表示，從30日起，所有到縣府洽公的民眾，都需要量額溫，若超過37.5度者，一律禁止進入縣府區域，縣府建議立刻就醫，為了不讓防疫出現破口，希望大家密切配合。

而各機關及郵局、快遞、貨運物流公司運送之人員送達公文或寄送郵件、包裹等物品，將於實施日起均應於縣府大門口停車並接受量測體溫後，再至縣府警衛室遞送，由行政處派駐之文書人員簽收，以不進入府內辦公區域為原則，減少非必要接觸。

金門縣政府將自30日起實施出入管制，所有員工及洽公民眾進出都要量測體溫。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府將自30日起實施出入管制，所有員工及洽公民眾進出都要量測體溫。記者蔡家蓁／攝影

金門 新冠肺炎

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