屏東社福館「女性夢想館」 素人熟女化身一日館長

屏東縣政府於屏東社福綜合館設立「女性夢想館」，邀縣內不分國籍身分的素人女性擔任當月館長，並提供場館供創作作品藝術展覽、經驗分享及手作課程；本月以大陸四大名繡之一的湘繡技藝受邀擔任月館長的大陸籍配偶黃美麗，沒想到平時打發時間的「日常消遣」，不僅讓她成為受人愛戴和肯定的一館之長，更驚喜發現生命中的分享快樂和成就感。

縣府社會處長劉美淑說，過去的女性往往受傳統思想的影響，認為婚後應該扮演好媳婦、太太、媽媽的角色，失去了自我喜好與追求夢想的勇氣；「女性夢想館」藉由舉辦「每月館長」女性藝術創作實施計畫，邀縣內不分國籍身分的素人女性擔任當月館長，讓在不同領域展現才華，卻未被外界看見的傑出女性，在這個舞台找到人生中不同的樂趣與成就，已有上百位女性圓夢。

被社工發掘刺繡技藝出眾受邀擔任本月館長的陸籍配偶黃美麗，大陸湖南省人，當地色彩艷麗的湘繡是中國四大名繡之一，她自幼耳濡目染，從小跟著長輩一起刺繡，熟悉各種針法，10年前嫁來台灣後，閒瑕時間重拾刺繡興趣，社工員造訪時無意間發現她的作品，驚訝件件是栩栩如生的精美藝品，主動邀她到「女性夢想館」分享並逐萝。

「默默無名的小人物變身一館之長，除了緊張還是緊張！」湘繡圖案以畫稿為藍本，針法與絲絨線交錯使用，來表現物象的真實性和立體感，針法繁複，為引領學員了解湘繡之美和技法，黃美麗事前花了不少時間準備，她說，這輩子沒想過開展，但很渴望與人分享家鄉的刺繡之美，雖然準備過程讓她傷透腦筋，但這個舞台不僅讓她圓了快樂分享美夢，成就感十足。