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落實醫療在地化 金門IDS計畫成效卓著

中央社 / 金門縣28日電

金門衛生局今天公布，衛生福利部金門醫院「金門地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」顯示，今年1到3月執行成果卓著，將持續推動，落實醫療在地化，守護地區民眾健康。

衛生局發布新聞表示，IDS（Integrated DeliverySystem）計畫是加強地區急重症醫療照護及地區醫療需求的科別，提供民眾整合性及持續性醫療服務，強化在地醫療、減少民眾境外就醫，以提升地區醫療品質與醫療服務滿意度。

衛生局指出，今年1到3月，執行聽力障礙鑑定方面，遴派資深聽力師提供高品質的聽力檢查服務及聽力障礙鑑定，以供醫師早期診斷中耳疾病而予以早期治療，或給予介入性的早期療育，讓病人及家屬可免受往返台金就醫奔波之苦。共完成44例。

執行腦電波檢查方面，衛生局指出，遴派資深技術員執行，以輔助醫師診斷分析癲癇及判別其他腦部病變，1至3月完成13例。

衛生局指出，紓解乳房超音波待檢壓力方面，為了減少金門婦女等待乳房超音波檢查時間，台北榮民總醫院遴派資深醫事放射師到金門醫院執行超音波掃描檢查服務，總服務達239人次。

衛生局表示，腹部創傷是金門醫院急診室最常見的外傷急症之一，台北榮民總醫院商請長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院外傷急症外科共同支援，充實金門醫院對外傷急症個案都能24小時全天候作妥善處理醫療能量。

衛生局副局長李金治指出，第九期（109-111年）IDS計畫由台北榮民總醫院承作，每月提供急診醫療108診次、專科駐診醫師9-11人、專科門診80診次、專科檢查14診次等醫療服務，並視地區醫療需求，導入專科醫療支援，讓民眾在地接受最適宜治療，守護地區民眾健康。

衛生局 金門 榮民

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