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恆春半島洋蔥炭疽病 香辣味不受影響

中央社 / 屏東縣28日電

恆春半島洋蔥已進入盛產期，雖然今年受氣候及炭疽病影響，產量減少，恆春鎮農會總幹事林順和表示，管理得當的洋蔥品質香辣味不受影響，且價格穩定。

林順和說，恆春半島洋蔥今年受到炭疽病影響，產量減少3成，管理得當的洋蔥品質香辣味不受影響，且價格穩定，現在大球每袋（15公斤）新台幣200元以上，有產銷履歷的價格更高。

他說，農會為維持當地洋蔥價格，也準備了大型冷藏庫，預計可冷藏15萬袋，讓後續洋蔥產銷無慮。除了國軍幫忙採收外，農會也引進機械採收，減省不少人力和成本，消費端也可以享受到價美物廉的恆春洋蔥。

農糧署南區分署長姚志旺關心今年恆春地區洋蔥產銷情形，他說，恆春鎮、車城鄉及枋山鄉共有約600公頃的洋蔥，雖然今年減產，但價格相當穩定。恆春半島的洋蔥因有落山風的吹拂，葉桿倒伏，球莖變粗壯，更結實，少水分耐貯藏，如果冷藏條件好的話可儲存半年。他鼓勵國人多食用國產洋蔥，除富含許多營養成份，尤其辛辣味道佳，鮮食烹煮都是最佳料理食材。

洋蔥是恆春半島的主要經濟作物之一，由於恆春半島貧脊的砂礫土，及冬天強勁落山風適合洋蔥結球，而且落山風越強，洋蔥品質越好，特別甘甜多汁。

在屏鵝公路上可以看到路旁攤販叫賣一袋袋洋蔥，已經是恆春金島特有景觀。恆春洋蔥的產季約為3月至4月底，恆春鎮更有「洋蔥鎮」稱號，洋蔥為「恆春三寶」之一。同步開發許多的洋蔥副產品，讓洋蔥成為屏東縣的特產代表。

恆春 屏東縣

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