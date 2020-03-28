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良田要遷建屠宰場 高雄燕巢居民強烈反彈

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄燕巢龍鳳段土地原由農友向台糖租地種有鳳梨，如今成為高雄肉品市場遷建預定地，農友抱怨生計遭衝擊。記者王昭月／攝影
高雄燕巢龍鳳段土地原由農友向台糖租地種有鳳梨，如今成為高雄肉品市場遷建預定地，農友抱怨生計遭衝擊。記者王昭月／攝影

位在高雄民族路的「高雄肉品批發市場」因建物已屆使用年限，計劃遷至燕巢區台糖所屬龍鳳段179號土地，並於113年營運，但遭到燕巢居民強烈反彈，認為會造成交通、環保汙染，危及「芭棗之鄉」的發展，甚至造成房價跌落，要求高雄地區農會另擇地點遷建。

高雄肉品公司建於民國55年，由高雄地區農會及高雄市政府合資經營，每年拍賣豬隻頭數約21萬頭，年交易額達17億元，但隨著人口變遷，肉品市場暨屠宰場周邊已躍為都市精華地段，創建逾半世紀的肉品市場顯得格格不入，計畫遷建又一波三折，目前屬意的燕巢區龍鳳段預定地，更遭地方人士強力反對。

燕巢區鳳雄里長陳明發表示，肉品市場遷建預定地位在燕巢果菜市場及高鐵主機廠附近，平日有中鋼構重車及義大醫院救護車、高科大學生車輛進出，屠宰場若再遷來，交通勢必惡化，且運豬車排放的糞尿氣味，屠宰場帶來的汙水與噪音，都衝擊生活環境，而燕巢區大學林立，在標榜人文科技的校區間設置屠宰場，無疑一大諷刺。

針對肉品市場遷建一案，地方人士已籌組「燕巢人反設屠宰場自救會」反制，先後到高雄市議會、高雄市高雄地區農會訴求不滿。自救會認為，高雄鳳山、旗山、岡山三處肉品市場屠宰量已足供高雄民眾需求。且岡山也有綜合肉品市場，距高雄肉品市場遷建預定地僅7公里，實在不應再浪費12億增設肉品批發市場。

地方民眾另表示，屠宰場遷建預定地，原由農民向台糖承租種植有機鳳梨，農友投入大批血本，現在要建屠宰場，生計將受衝擊。

援剿人文協會常務理事潘炎聰嘆說，高雄肉品公司一度想遷到金屬工業中心鄰近的台糖地，遭後勁人士抗議才作罷，現在轉而計畫遷來燕巢，且早就進行環評，燕巢人卻一直被蒙在鼓裡。

高雄肉品批發市場擬遷建，燕巢居民成立自救會反制。圖／鳳雄里長陳明發提供
高雄肉品批發市場擬遷建，燕巢居民成立自救會反制。圖／鳳雄里長陳明發提供

肉品 高雄市 岡山

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