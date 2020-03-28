良田要遷建屠宰場 高雄燕巢居民強烈反彈

位在高雄民族路的「高雄肉品批發市場」因建物已屆使用年限，計劃遷至燕巢區台糖所屬龍鳳段179號土地，並於113年營運，但遭到燕巢居民強烈反彈，認為會造成交通、環保汙染，危及「芭棗之鄉」的發展，甚至造成房價跌落，要求高雄地區農會另擇地點遷建。

高雄肉品公司建於民國55年，由高雄地區農會及高雄市政府合資經營，每年拍賣豬隻頭數約21萬頭，年交易額達17億元，但隨著人口變遷，肉品市場暨屠宰場周邊已躍為都市精華地段，創建逾半世紀的肉品市場顯得格格不入，計畫遷建又一波三折，目前屬意的燕巢區龍鳳段預定地，更遭地方人士強力反對。

燕巢區鳳雄里長陳明發表示，肉品市場遷建預定地位在燕巢果菜市場及高鐵主機廠附近，平日有中鋼構重車及義大醫院救護車、高科大學生車輛進出，屠宰場若再遷來，交通勢必惡化，且運豬車排放的糞尿氣味，屠宰場帶來的汙水與噪音，都衝擊生活環境，而燕巢區大學林立，在標榜人文科技的校區間設置屠宰場，無疑一大諷刺。

針對肉品市場遷建一案，地方人士已籌組「燕巢人反設屠宰場自救會」反制，先後到高雄市議會、高雄市高雄地區農會訴求不滿。自救會認為，高雄鳳山、旗山、岡山三處肉品市場屠宰量已足供高雄民眾需求。且岡山也有綜合肉品市場，距高雄肉品市場遷建預定地僅7公里，實在不應再浪費12億增設肉品批發市場。

地方民眾另表示，屠宰場遷建預定地，原由農民向台糖承租種植有機鳳梨，農友投入大批血本，現在要建屠宰場，生計將受衝擊。