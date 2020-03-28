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治小琉球廢汙水生態殺手 縣府增設2座汙水處理廠

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣政府在琉球鄉老人會館前方設置全國離島首座聚落式汙水處理廠外，中澳沙灘及杉板灣再設置2座，明年3明完工，可涵蓋5成當地居民加8成遊客汙水量。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在琉球鄉老人會館前方設置全國離島首座聚落式汙水處理廠外，中澳沙灘及杉板灣再設置2座，明年3明完工，可涵蓋5成當地居民加8成遊客汙水量。圖／屏東縣政府提供

屏東縣離島琉球鄉近年來觀光蓬勃發展，每年百萬旅遊人次產生的生活廢汙水，在地環保團體憂心生態殺手日漸茁壯，全島僅靠1座簡易汙水廠，根本無法招架；縣府環保局說，汙水處理設施是觀光勝地必要配套措施，在老人會館前方設置全國離島首座聚落式汙水處理廠外，中澳沙灘及杉板灣再設置2座，明年3明完工，可涵蓋5成當地居民加8成遊客汙水量。

小琉球龐大遊客量帶來的生活廢汙水問題，縣長潘孟安說，為提升琉球鄉整體環境，縣府106年選在琉球鄉流量大的聚落生活廢汙水出海口、老人會館旁，打造具指標性的首座聚落式汙水處理場，並指示環保局持續調查及評估各區域排水路，目標做到全鄉汙水收集處理，維持琉球鄉海洋生態及觀光能永續發展；廢汙水處理是觀光地區排廢的必要防治工作，縣府推動責無旁貸。

縣環保局長顏幸苑說，去年向中央單位爭取前瞻計畫預算，在琉球鄉的中澳沙灘及杉板灣再設置2座聚落式汙水處理廠，兩處地區都是琉球鄉人口及民宿密集的區域，杉板灣設計處理汙水量為每天750噸，中澳沙灘為每天900噸，工程均已發包施作中，經費4896萬元，預計明年3月完工。

她說，規畫興建的汙水處理設施選在居民集中或民宿較多地方，2座聚落式汙水處理廠完工後，加上已在運作的老人會館處理廠，每天最多可處理近2300噸廢水，相當9000多人產生的汙水量，約是5成當地居民加8成遊客的汙水量；收集範圍涵蓋本福村、上福村、中福村及部分漁村。

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