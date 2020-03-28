治小琉球廢汙水生態殺手 縣府增設2座汙水處理廠

屏東縣離島琉球鄉近年來觀光蓬勃發展，每年百萬旅遊人次產生的生活廢汙水，在地環保團體憂心生態殺手日漸茁壯，全島僅靠1座簡易汙水廠，根本無法招架；縣府環保局說，汙水處理設施是觀光勝地必要配套措施，在老人會館前方設置全國離島首座聚落式汙水處理廠外，中澳沙灘及杉板灣再設置2座，明年3明完工，可涵蓋5成當地居民加8成遊客汙水量。

小琉球龐大遊客量帶來的生活廢汙水問題，縣長潘孟安說，為提升琉球鄉整體環境，縣府106年選在琉球鄉流量大的聚落生活廢汙水出海口、老人會館旁，打造具指標性的首座聚落式汙水處理場，並指示環保局持續調查及評估各區域排水路，目標做到全鄉汙水收集處理，維持琉球鄉海洋生態及觀光能永續發展；廢汙水處理是觀光地區排廢的必要防治工作，縣府推動責無旁貸。

縣環保局長顏幸苑說，去年向中央單位爭取前瞻計畫預算，在琉球鄉的中澳沙灘及杉板灣再設置2座聚落式汙水處理廠，兩處地區都是琉球鄉人口及民宿密集的區域，杉板灣設計處理汙水量為每天750噸，中澳沙灘為每天900噸，工程均已發包施作中，經費4896萬元，預計明年3月完工。

她說，規畫興建的汙水處理設施選在居民集中或民宿較多地方，2座聚落式汙水處理廠完工後，加上已在運作的老人會館處理廠，每天最多可處理近2300噸廢水，相當9000多人產生的汙水量，約是5成當地居民加8成遊客的汙水量；收集範圍涵蓋本福村、上福村、中福村及部分漁村。