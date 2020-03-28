菊系高閔琳要參選民進黨高市黨部主委 將與趙天麟競爭

高雄市黨部主委之爭，不只立委趙天麟表態參選，總統府祕書長陳菊的子弟兵、高閔琳今天在臉書宣布要角逐主委，現任市黨部主委趙文男則透過黨部發新聞稿表示「老兵即將卸任之時，欣見不同世代的黨員同志們站出來」，他期待黨員先進們「放手讓新一代的青年同志們勇敢地扛起重擔」。

趙文男在高閔琳宣布參選市黨部主委之後發表聲明，民進黨人士的解讀是趙很可能不會競選連任，「菊系」可能就是高閔琳參選，和趙天麟競爭。

高閔琳在臉書發表的長文中，很明確的表示決定投入民主進步黨第6屆高雄市黨部主委選舉，民進黨不能再讓年輕人失望，更不能讓台灣人再次失望。她還提出5項政見，立即為參選拉票：1、號召青年入黨培育人才，推動民進黨年輕化；2、不介入不主導罷韓市民運動。3、高雄勝選，力拚重返執政、議會過半；4、反對媒體壟斷、反對紅色媒體，5、、黨務改革願景，凝聚新時代的高雄共識。

民進黨高雄市黨部不久發出了趙文男的新聞稿，其中強調一年多前，韓流席捲全台，導致高雄敗選，民主進步黨更因此遭受重創，「身為高雄市黨部主任委員的我，自然成為檢討的重點對象，我選擇堅守崗位、背負著不諒解逆風前行，民主的老兵從不戀棧，而是責無旁貸。畢竟，民進黨從高雄跌倒，就必須從高雄再站起來。」

趙表示，國際情勢內外交逼，所幸全黨上下一心，使蔡英文總統成功連任，在高雄更拿下創紀錄的109萬的歷史高票，高雄立委再度全壘打8席全上，成為國會再次過半的基礎。他深深體會到，民主老兵的階段性任務已經完成，因為在過程中，他看到新生代已經成長茁壯。