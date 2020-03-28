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全家出動賺外快！收購荔枝椿象卵片滅224萬隻荔枝椿象
高雄市從今年2月10日開始辦理荔枝椿象卵片收購，收購情形非常踴躍，到昨天為止已收購超過16萬片卵片，相當於224萬隻荔枝椿象，有的甚至全家出動，一個多月來，至少可賺到3萬元以上，由於大幅超過目標3萬片，已完成階段性任務，高雄市農業局宣布收購活動提前到4月1日截止。
農業局說，高雄市龍眼及荔枝受荔枝椿象危害很多，為了減少荔枝椿象數量，今年度舉辦收購荔枝椿象卵片，鼓勵大家摘除荔枝椿象卵片，以物理防治的概念來減少荔枝椿象數量。
活動從2月10日開始，不少農民聽到訊息後，不僅自己摘除，也鼓勵家人朋友加入，一起將收到的卵片送到農會，立刻領取每片5元的酬勞。據農會人員表示，有的老農民閒來無事，就天天到田裡採卵片，用塑膠袋裝著，一口氣就交了近百片的卵片，一賺500元，有一陣子幾乎天天都可以看到這名老農夫笑咪咪地走進農會辦公 室。
還有農民告訴收購人員，原本孩子在家閒時都在滑手機，現在走入戶外摘除荔枝椿象卵片，大家戲稱荔枝椿象卵片收購不僅可以「為國除害」，還可以振興家庭經濟。
高雄市農業局說，原本預期目標為3萬片，在大家熱烈支持繳交卵片情況，已經超過16萬片，因此，提前結束收購活動，將在4月1日截止，請農民不要再將卵片送到農會。
高雄市農業局強調，雖在4月2日之後雖然已經沒有收購了，但還是請農民自主管理田間，主動摘除卵塊，之後也可用捕蟲網將樹上的荔枝椿象移除，放入塑膠袋中丟棄。
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