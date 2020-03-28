媽祖也是最佳防疫大使 屏東Q版防疫媽祖娃娃爆紅

新冠肺炎疫情在全球延燒，全台媽祖遶境紛紛取消或延期，屏東歸來慈天宮原本年初要推出的Q版媽祖娃娃，因應蔓延的疫情，廟方配合時事動巧思改版成防疫媽祖娃娃，讓媽祖娃娃戴上口罩還附上平安消毒空罐；廟方表示，防疫不分你我，由慈悲心、關懷情的媽祖當防疫大使，提醒民眾做好個人防護，利已又利他。防疫版媽祖娃娃造型吸睛又討喜，引發搶購熱潮。

歸來慈天宮主委蔣家煌說，大廟去年完工啟用，為吸引更多年輕人關注廟方事務，每隔一段時間都會推出不同文創商品，包括小神衣、小宮燈，採限量發售；年初受到冠肺炎疫情影響，全台媽祖遶境紛紛取消或延期，慈天宮也從善如流，取消祝壽相關活動，年初原要推出的Q版媽祖娃娃，為因應民眾關心防疫時事，改版為戴上口罩的防疫媽祖娃娃。

廟方說，今年配合祝壽活動要推出限量1000組的Ｑ版媽祖娃娃，還沒推出就有不少信徒詢問，無奈碰到疫情攪局，所有活動停擺，隨著疫情不斷升溫，廟方和設計師討論後，改以戴口罩的樣貌推出，口罩還有多個顏色；時值防疫關鍵時刻，防疫版媽祖娃娃除了提醒民眾要戴口罩，還特地附贈平安噴瓶，可填裝酒精等抗菌液，加上底部壓轎金，每個環節都考慮周到。