防群聚感染 澎湖住宿式機構即日起暫停探視

澎湖縣長賴峰偉昨天在主持防疫會議時表示，長照安養、老人機構是長輩群聚點，為防群聚感染，即日起轄內所有住宿式機構全面禁止訪客探視，要求衛生局、社會處加強查察8家機構的防疫，保護長輩免於感染風險。

賴峰偉表示，住宿式、安養機構的住民多為高齡、失能及罹患慢性病者，萬一感染病毒後容易重症且致死率高，為避免嚴防群聚感染發生，即日起，要求縣內住宿型長照機構，暫停訪客探視及住民外出、外宿，防疫期間家屬可利用電話或視訊探親，了解住民現況。

社會處長陳賜豐表示，防疫時期，嚴防群聚感染發生，社福機構啟動調整防疫措施，活動一律暫緩，若因特殊需求必須進入機構者務必造冊，嚴格執行配戴口罩、量體溫、勤洗手及巡文TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)等措施，做紀錄以利追蹤。

賴峰偉說，防疫期間應落實工作人員及住民每天體溫量測及健康狀況監測，註有紀錄，如工作人員有發燒或呼吸道症狀時，務必啟動人力調動機制，住民如有感染風險時，應即時就醫通報。

澎湖縣政府表示，澎湖縣內住宿式機構共有部立澎湖護理之家、惠民醫院、四季常照養護中心、感恩養護中心、慈安養護中心、樂朋家園、家扶中心、老人之家等8間。