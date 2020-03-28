賴峰偉加碼防疫旅館每天1200元 鼓勵澎湖鄉親在台檢疫

澎湖縣長賴峰偉宣布，加碼補助每房防疫旅館每天1200元，鼓勵鄉親返國，先在台灣完成14天居家檢疫，確保健康無虞後，再返回澎湖，降低疫情傳染風險。

賴峰偉表示，中央補償居家檢疫者每天1000元，縣府再額外補助每房防疫旅館每日1200元，居家檢疫者等於每天可獲得2200元補助。

澎湖縣政府台北辦公室主任陳其育表示，目前已在台北、新北、桃園、中南部洽妥防疫旅館、檢疫處所，每天房價含三餐費用約2200元至3000元，扣除中央防疫補償、縣府加碼補助，民眾自負額比例低，甚至不用付到錢，因此希望所有剛回國的鄉親都能在台灣檢疫14天，再返回澎湖。

陳其育表示，台北辦公室透過多種管道以及中央疫情指揮中心的協助，在全台北中南都已找到充足、平價的防疫旅館、檢疫處所，有需求者周一至周日都可洽詢澎湖縣政府台北辦公室專線：02-23223130。

澎湖縣政府表示，中央疫情指揮中心防疫補償辦法規定，受隔離或檢疫者在未支領薪資或其他性質相同之補助者，可在隔離或檢疫期滿的隔天起申領防疫補償每天1000元。縣府加碼補助每房防疫旅館每天1200元，兩項補助可向社會處申請。