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開「精釀啤酒課」重實務 南台科大自創品牌啤酒

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大生技食品系開「精釀啤酒課」重實務，成功自創品牌啤酒。圖/師生提供
南台科大生技食品系開「精釀啤酒課」重實務，成功自創品牌啤酒。圖/師生提供

南台科技大學開辦「精釀啤酒」製程與實作課程，要讓生物與食品技術教學不再只是理論紙上談兵。校方表示，生技食品系打造精釀啤酒類模組化製程產產線與實作教室，成功推出創校五十周年紀念精釀啤酒「FIGHTING」和「HIGH‧FIVE」，將與業界合作逐步培育精釀啤酒產業人才，讓學生經由實務課程與產業接軌。

生技食品系指出，師長帶領學生參加各項自釀啤酒大賽以累積實務經驗，也與潮玩啤精釀啤酒專賣店合辦南台灣自釀啤酒大賽，吸引自釀玩家、學界和產業界踴躍參與，推動南台灣精釀啤酒熱潮。

南台科大推動創新教學課程，生技食品系與化材、餐飲、管資等系和業界釀酒師聯手，爭取教育部補助建構生產教學設施，讓學生學習精釀啤酒實作、食安以及創意等相關知識實務。校方表示，這兩支南台自創精釀啤酒近日提供校友、外賓與業者品評，「獲得一致好評」。

校長盧燈茂指出，南台秉持實務與理論並重的教育理念，打造企業所需人才，擁有具創新研發量能優秀師資團隊和高品質環境與研發設備，可隨時整合各項資源進行跨領域創新、創意與創業相關課程與研發，讓學生可以在大學生活中找到屬於自己的出路與將來。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

南台科大生技食品系開「精釀啤酒課」重實務，成功自創品牌啤酒。圖/師生提供
南台科大生技食品系開「精釀啤酒課」重實務，成功自創品牌啤酒。圖/師生提供
南台科大生技食品系開「精釀啤酒課」重實務，成功自創品牌啤酒。圖/師生提供
南台科大生技食品系開「精釀啤酒課」重實務，成功自創品牌啤酒。圖/師生提供

生技 教育部

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