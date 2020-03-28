高雄飯店業自救推防疫住房專案、居家檢疫者送餐服務
新冠肺炎疫情影響，高雄市飯店業者救住房率，紛紛推出防疫住房專案、推出居家檢疫者送餐服務，備齊早午晚三餐的餐點品項，方便居家隔離者不用自理三餐。另，為避免群聚感染及增加風險，配合企業公司行號啟動異地辦公或居家辦公的措施，高雄飯店業推出「遠端辦公室」專案，將飯店客房變成獨立辦公室。
防疫期間，為讓民眾能安心完成居家檢疫，雲朗觀光旗下飯店高雄翰品酒店配合政府防疫措施，6月底前推出「把安全留給家人」防疫住房專案，讓居家檢疫者住家裡，健康的家人眷屬住飯店，連續入住7天以上，每晚房價只要1530元，還贈早，每房最多可2人入住。
另外，高雄瀚品酒店也推出居家檢疫者送餐服務，陪伴居家檢疫民眾安心度過14四天檢疫與隔離期，品項多達40餘種可挑選，可將美食直送到家。
高雄福華飯店推出「遠端辦公室」專案，將飯店客房變成獨立辦公室，因飯店的完善服務及舒適環境，吸引不少企業及商務人士的詢問，目前已有大型會計師事務所洽談中
高雄福華大飯店到6月底前推出的「遠端辦公室Hotel to Office專案」，提供每天上午8點至下午6點，使用客房空間做為辦公室，還可量身打造空間，提供額外會議桌椅，租用5天以上，每天每房1388元（原價7800元），適用1到2人使用，提供客房WIFI網路、礦泉水、免費使用健身房及停車等服務，午餐還貼心的提供廚師團隊製作的餐盒，也可選擇到飯店的餐廳用餐85折優惠。
福華飯店集團「遠端辦公室Hotel to Office專案」在翡翠灣、台北、石門、新竹、台中、高雄及墾丁福華都有推出，提供從北到南都有據點的企業完善服務。
另外，高雄福華也提供企業租借飯店宴會廳作為分組辦公場所的服務。這方案一推出也受到國內大型會計師事務所的青睞，表示事務所提供的風險諮詢服務在這波疫情中受到很多企業的委託，選擇福華大飯店推出的遠端辦公室專案，讓同仁在協助各企業風險管理的工作期間也能有安全完善的工作環境。
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