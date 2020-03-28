高雄飯店業自救推防疫住房專案、居家檢疫者送餐服務

新冠肺炎疫情影響，高雄市飯店業者救住房率，紛紛推出防疫住房專案、推出居家檢疫者送餐服務，備齊早午晚三餐的餐點品項，方便居家隔離者不用自理三餐。另，為避免群聚感染及增加風險，配合企業公司行號啟動異地辦公或居家辦公的措施，高雄飯店業推出「遠端辦公室」專案，將飯店客房變成獨立辦公室。

防疫期間，為讓民眾能安心完成居家檢疫，雲朗觀光旗下飯店高雄翰品酒店配合政府防疫措施，6月底前推出「把安全留給家人」防疫住房專案，讓居家檢疫者住家裡，健康的家人眷屬住飯店，連續入住7天以上，每晚房價只要1530元，還贈早，每房最多可2人入住。

另外，高雄瀚品酒店也推出居家檢疫者送餐服務，陪伴居家檢疫民眾安心度過14四天檢疫與隔離期，品項多達40餘種可挑選，可將美食直送到家。

高雄福華飯店推出「遠端辦公室」專案，將飯店客房變成獨立辦公室，因飯店的完善服務及舒適環境，吸引不少企業及商務人士的詢問，目前已有大型會計師事務所洽談中

高雄福華大飯店到6月底前推出的「遠端辦公室Hotel to Office專案」，提供每天上午8點至下午6點，使用客房空間做為辦公室，還可量身打造空間，提供額外會議桌椅，租用5天以上，每天每房1388元（原價7800元），適用1到2人使用，提供客房WIFI網路、礦泉水、免費使用健身房及停車等服務，午餐還貼心的提供廚師團隊製作的餐盒，也可選擇到飯店的餐廳用餐85折優惠。

福華飯店集團「遠端辦公室Hotel to Office專案」在翡翠灣、台北、石門、新竹、台中、高雄及墾丁福華都有推出，提供從北到南都有據點的企業完善服務。