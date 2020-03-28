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新冠不只影響旅宿運輸餐廳業 台東連帳棚音響出租也慘

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
為了防疫，台東縣內許多大型戶外活動跟著取消，讓縣內的帳篷、音響、舞台出租業者跟著沒生意作。記者羅紹平／翻攝
為了防疫，台東縣內許多大型戶外活動跟著取消，讓縣內的帳篷、音響、舞台出租業者跟著沒生意作。記者羅紹平／翻攝

新冠肺炎疫情自去年12月在大陸爆發後，持續延燒至今，國內飯店、旅行社、遊覽車、餐廳、伴手禮店、大型珊瑚禮品店都受創嚴重，隨著政府機關及私人單位為了防疫紛紛取消戶外活動，連帶也使得帳棚、舞台、音響出租業者也受累。

從疫情爆發後，台東縣政府已取消109年全縣運動會等多場戶外大型活動，另教育處也禁止學校室內100人以上、室外500人以上的集會活動，中小學也因此取消校慶、體育交流、園遊會等活動。

台東相當具規模的帳棚、音響與舞台出租業者「裕龍二代電力」，專門承攬包括縣府、各鄉鎮市公所、學校及中央駐地機構等公家單位與民間企業活動，所需的帳棚、音響出租與舞台搭設等，這波疫情也受到衝擊。

裕龍二代電力業者倪明峰說，從1月至今，兩個多月，公司只接了2個小案子，為了防疫，縣府等公家單位與民間公司行號就取消了十幾場大大小小戶外活動，營收就少了60幾萬元。

倪明峰無奈表示，疫情發生後，地方上公、民營單位紛紛取消大型戶外活動，避免新冠肺炎群聚感染，當然活動取消了，帳棚、音響、舞台就沒人租用，也是沒有辦法的事，現在只能「吃老本」撐下去，也期待疫情能早點結束。

為了防疫，台東縣內許多大型戶外活動跟著取消，讓縣內的帳篷、音響、舞台出租業者跟著沒生意作。記者羅紹平／翻攝
為了防疫，台東縣內許多大型戶外活動跟著取消，讓縣內的帳篷、音響、舞台出租業者跟著沒生意作。記者羅紹平／翻攝

疫情 新冠肺炎 台東

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