口罩怎麼收？議員自製500個口罩收納夾免費送
疫情持續延燒，防疫已是全民運動，街頭上幾乎是人人一口罩，但口罩收納卻是一大問題。台中市議員王立任有感於民眾必須重複性使用口罩，但收納時卻極度不便，因此製作500個「口罩收納夾」，供民眾索取使用。
王立任表示，防疫工作全民有責，最基本的就是外出戴口罩，保護自己也保護他人。可是口罩脫下來後到底怎麼收？放哪裡？他自己也備感困擾。尤其近日發現民眾會亂扔口罩，有些則是收納不當遺失，成為垃圾亂象，因此製作500個「口罩收納夾」，讓民眾方便收納。
王立任在臉書粉專上拍攝一段收納夾的使用示範影片，第一步「鋪」，將口罩收藏夾平鋪桌上，第二步「夾」，將口罩夾入收藏夾內，第三步「折」，將夾好的口罩收藏夾對折，第四步「扣」，將口罩棉繩扣上收藏夾，透過影片，讓民眾更清楚了解使用方式。
王立任說，盡一己之力，只要每個人都有收納小動作，便能在大家都盡力防疫的時候，也減少垃圾汙染。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言