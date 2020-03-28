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口罩怎麼收？議員自製500個口罩收納夾免費送

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員王立任有感於民眾必須重複性使用口罩，但收納時卻極度不便，因此製作500個「口罩收納夾」，供民眾索取使用。圖／王立任提供
台中市議員王立任有感於民眾必須重複性使用口罩，但收納時卻極度不便，因此製作500個「口罩收納夾」，供民眾索取使用。圖／王立任提供

疫情持續延燒，防疫已是全民運動，街頭上幾乎是人人一口罩，但口罩收納卻是一大問題。台中市議員王立任有感於民眾必須重複性使用口罩，但收納時卻極度不便，因此製作500個「口罩收納夾」，供民眾索取使用。

王立任表示，防疫工作全民有責，最基本的就是外出戴口罩，保護自己也保護他人。可是口罩脫下來後到底怎麼收？放哪裡？他自己也備感困擾。尤其近日發現民眾會亂扔口罩，有些則是收納不當遺失，成為垃圾亂象，因此製作500個「口罩收納夾」，讓民眾方便收納。

王立任在臉書粉專上拍攝一段收納夾的使用示範影片，第一步「鋪」，將口罩收藏夾平鋪桌上，第二步「夾」，將口罩夾入收藏夾內，第三步「折」，將夾好的口罩收藏夾對折，第四步「扣」，將口罩棉繩扣上收藏夾，透過影片，讓民眾更清楚了解使用方式。

王立任說，盡一己之力，只要每個人都有收納小動作，便能在大家都盡力防疫的時候，也減少垃圾汙染。

台中市議員王立任有感於民眾必須重複性使用口罩，但收納時卻極度不便，因此製作500個「口罩收納夾」，供民眾索取使用。圖／王立任提供
台中市議員王立任有感於民眾必須重複性使用口罩，但收納時卻極度不便，因此製作500個「口罩收納夾」，供民眾索取使用。圖／王立任提供

口罩 疫情

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