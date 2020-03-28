因應防疫獎勵生產調節 養殖業30日起可申請補助

新冠肺炎疫情衝擊百業，高雄市海洋局表示，行政院農委會將依「養殖漁業生產調節獎勵作業規範」，以補助方式輔導產木機動調節生產，度過這次疫情危機，30日起開始受理，漁塭整池消毒，土池每公頃最高可補助10萬元。

高雄市海洋局表示，依「養殖漁業生產調節獎勵作業規範」，108年度有養殖事實並完成養殖漁業放養申報，且養殖登記證仍在有效期限內的養殖業者，即符合申請條件，可自3月30日起一個月內，備妥身分證正反面影本、養殖登記證影本、108年度養殖漁業陸上養殖放養申報書影本、土地使用同意書（養殖漁民為土地所有權人者免附）、執行計畫書，向所當地區公所提出申請。

魚塭整池消毒者，水泥硬池每公頃最補助6萬元，土池每公頃最高10萬元，合計最高以3公頃為限（採實支實付核撥費用）。疏養每公頃補助3萬元，最高補助3公頃為限。109年5月1日起至7月31日止無養殖事實者，每公頃1.5萬元；109年5月1日起至12月31日止無養殖事實者，每公頃補3萬元，最高以3公頃為限。

海洋局表示，請符合條件的養殖漁戶，務必於期限內完成申請，詳細內容可洽詢當地區公所，或上農委會網站（https://www.coa.gov.tw「嚴重特殊傳染性肺炎農產業輔導振興專區」。漁業署網站（https://www.fa.gov.tw）