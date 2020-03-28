近7成「不後悔」市長投韓國瑜 陳致中忘說的民調數字
凱達格蘭基金會新台灣國策智庫25日發表了「高雄市長韓國瑜施政滿意度與『罷免案』評估 」最新民調，已公布的統計數據中許多給高雄市長韓國瑜負面評價，但其中不乏對韓國瑜較「正向」的結果，例如2018年投票給韓國瑜的受訪者中，基金會公布的數字是28%的人「後悔」投票給韓，如果看詳細的民調結果，可以看到「不後悔」的達69.7%。
新台灣國策智庫很詳實的公布民調樣本資料和各項結果統計，只是對外發表時有些資料和數據未進一步提及。
凱達格蘭基金會執行長、高雄市議員陳致中在民調發布時及後來在臉書發布的民調結果，提到2018投給韓國瑜的人中，有28%感到後悔。但他沒提及，有69.7％的人「不後悔」，其中「完全不後悔」的53.8%，「不太後悔」的15.9%，至於「後悔」的28%中，「非常後悔」的18.5%，「有點後悔」的9.5%。
有一題問到如果第三階段罷免投票在6月中旬舉辦，到時候新冠肺炎疫情嚴重，要不要繼續辦理罷免投票？認為「不要」辦理的有46.5%，主張「要」辦理的有45.7%，看起來差距不大，卻是民調中有關罷韓議題少見較不傾向罷免的結果。
這次民調的有效樣本1087份，政黨傾向方面，傾向民進黨的有28.6%，國民黨15.8％，台灣基進10.4%，時代力量10.1%，民眾黨9.5%，未表態的6.2%。也就是包括民進黨、台灣基進、時代力量等「偏綠」的將近5成。
陳致中公布的民調結果另有高雄市民滿不滿意韓國瑜施政表現、政見達成率的評價、支不支持韓做完任期、支不支持高雄市換市長、贊不贊成韓主動辭職下台、支不支持罷韓、如有罷韓投票會不會去投、罷韓投票時會去投同意或不同意票等，這些民調中，都有逾5成受訪者對韓國瑜給較負面的分數。包括59.1%市民不滿意韓市長施政表現、以1-10分評價政見達成率韓平均3.5分（三成打0分）、56.8%市民不支持韓市長做完任期、58.2%市民支持高雄市要換市長、57%贊成韓市長主動辭職下台、57.5%支持罷免韓市長、59.5%將在罷韓投票投下贊成票、69.7%表示罷免投票日會去投票、假設疫情嚴重仍有56%市民會去投票。
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