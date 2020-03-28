近7成「不後悔」市長投韓國瑜 陳致中忘說的民調數字

凱達格蘭基金會新台灣國策智庫25日發表了「高雄市長韓國瑜施政滿意度與『罷免案』評估 」最新民調，已公布的統計數據中許多給高雄市長韓國瑜負面評價，但其中不乏對韓國瑜較「正向」的結果，例如2018年投票給韓國瑜的受訪者中，基金會公布的數字是28%的人「後悔」投票給韓，如果看詳細的民調結果，可以看到「不後悔」的達69.7%。

新台灣國策智庫很詳實的公布民調樣本資料和各項結果統計，只是對外發表時有些資料和數據未進一步提及。

凱達格蘭基金會執行長、高雄市議員陳致中在民調發布時及後來在臉書發布的民調結果，提到2018投給韓國瑜的人中，有28%感到後悔。但他沒提及，有69.7％的人「不後悔」，其中「完全不後悔」的53.8%，「不太後悔」的15.9%，至於「後悔」的28%中，「非常後悔」的18.5%，「有點後悔」的9.5%。

有一題問到如果第三階段罷免投票在6月中旬舉辦，到時候新冠肺炎疫情嚴重，要不要繼續辦理罷免投票？認為「不要」辦理的有46.5%，主張「要」辦理的有45.7%，看起來差距不大，卻是民調中有關罷韓議題少見較不傾向罷免的結果。

這次民調的有效樣本1087份，政黨傾向方面，傾向民進黨的有28.6%，國民黨15.8％，台灣基進10.4%，時代力量10.1%，民眾黨9.5%，未表態的6.2%。也就是包括民進黨、台灣基進、時代力量等「偏綠」的將近5成。