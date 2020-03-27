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科技種鳳梨 工程師轉行生意更忙

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣報導
屏東縣高樹鄉銀獅農場第三代洪銘聰（右）偕妻許嘉容返鄉接手鳳梨田，將科技思維帶入傳統農業，種出通過生產履歷認證的安心鳳梨，開創事業一片天。 記者潘欣中／翻攝
屏東縣高樹鄉銀獅農場第三代洪銘聰（右）偕妻許嘉容返鄉接手鳳梨田，將科技思維帶入傳統農業，種出通過生產履歷認證的安心鳳梨，開創事業一片天。 記者潘欣中／翻攝

屏東縣高樹鄉青農洪銘聰，原是機械大廠工程師，10年前見農村嚴重缺工，毅然偕妻返鄉分擔父母親的工作；走出舒適冷氣房，他運用科技思維種鳳梨，採收分級包裝時，藉助電子感測器的「電眼」功能有效分擔人力，利用網路雲端行銷，導入產銷履歷驗認證，生意愈做愈大，目前種植面積約70公頃，是返鄉時的10倍。

「走出冷氣房到鳳梨田是人生一大改變，做什麼就要像什麼！」43歲的洪銘聰說，祖父種鳳梨，曾擁有上百公頃的鳳梨田，10多年前農村人力缺乏，父親接手的鳳梨栽植面積縮小到7公頃，返鄉務農原不在生涯規劃內，但看父母親體力漸走下坡，鳳梨田需要人手幫忙，決定偕妻返鄉從農，沒想到愈種愈起勁，鳳梨田面積擴租到將近70公頃。

洪銘聰擁有工業機械工程師的背景，科技思維帶回家鄉，建立「銀獅農莊」品牌；他說，鳳梨採收需要大量人力，藉助工業感測器的「電眼」功能，用來分擔清潔、整理和包裝的工作，再利用網路雲端處理國內外訂單，銷售量成長逾3成，原以國內銷售為主力的市場，逐步擴展到大陸、日本及香港，最近略受新冠肺炎疫情影響，但外銷出口仍維持每周10多個貨櫃量。

洪銘聰返鄉務農比過去當工程師還忙，妻子許嘉容原在公家機關上班，辭去工作幫忙訂單和銷售；為提升金鑽鳳梨的品質和田間管理技術，他到農改場學習土壤改良，改變土壤酸鹼度，種出來的鳳梨果肉細緻香甜，通過產銷履歷認證，他說，只要用心投入，相信行行出狀元。

鳳梨 農改場 香港

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