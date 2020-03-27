韓國瑜到市場學做白糖粿 街頭直播行銷高雄小吃
高雄市觀光局推出由馬來西亞創作人黃明志拍攝的行銷高雄MV「出去走走」之後，高雄市長韓國瑜找時間循MV再推薦其中出現的美食，今天下午他到苓雅區一個知名賣白糖粿的攤商直播，向店家現學製作白糖粿，也推薦「芋仔蕃薯」等小吃。
韓國瑜一面學做，一面「擴大行銷」高雄市56家旅宿業者最近的優惠，請各地民眾到高雄來趟國旅，跟著「出去走走」MV到高雄品嘗白糖粿、鵝肉等美食。
韓國瑜最近直播不斷，除了坐在茶桌前和大家聊市政、市民關心的事，並拍賣行銷農漁產品、旅宿優惠案，也常街頭出招，以十多分鐘的直播呈現高雄日常生活，當許多人搶購衛生紙和部分生活物資時，他到大賣場直播賣場實況，透過鏡頭「證實」物資足夠，請大家不要搶購囤貨，今天再到街頭，這次是介紹市場小吃。
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