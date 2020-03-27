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注意！金門醫院即日禁止探病 親友們別白跑一趟
新冠肺炎疫情日益嚴峻，各國陸續傳出群聚感染，有鑑於住院的病患抵抗力較差，且更易引發群聚感染危機，金門縣政府超前部署，宣布從即日起金門醫院禁止探病；每名住院病人陪病者以1人為限並採實名制登記制度，民眾如有探視需求，請以電話或視訊等其他方式表達關懷之意。
金門縣府今天傍晚表示，金門醫院為地區唯一醫院，為保全地區醫療體系及應變照護量能，維護縣民健康，金門縣政府依據傳染病防治法第37條第1項第6款規定訂定「金門縣因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情醫院陪探病管理措施」，呼籲縣民共體時艱，務必恪守醫院陪病時間和限制。
金門縣政府公告即日起除了加護病房、安寧病房等具特殊探視需求之病房需經主治醫師醫療專業同意外，其餘全面禁止探病。
另外，醫院應落實陪病人員的管制與健康監測，每名住院病人陪病者以1人為限並採實名登記制度，包括登記姓名、電話、住址等；陪病人員進入醫院應提供健保卡或身分證，配合醫院查核；進出醫院，需依醫院規定之出入口及動線進出，俾嚴格管制醫院進出人員，避免發生防疫漏洞。
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