注意！金門醫院即日禁止探病 親友們別白跑一趟

新冠肺炎疫情日益嚴峻，各國陸續傳出群聚感染，有鑑於住院的病患抵抗力較差，且更易引發群聚感染危機，金門縣政府超前部署，宣布從即日起金門醫院禁止探病；每名住院病人陪病者以1人為限並採實名制登記制度，民眾如有探視需求，請以電話或視訊等其他方式表達關懷之意。

金門縣府今天傍晚表示，金門醫院為地區唯一醫院，為保全地區醫療體系及應變照護量能，維護縣民健康，金門縣政府依據傳染病防治法第37條第1項第6款規定訂定「金門縣因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情醫院陪探病管理措施」，呼籲縣民共體時艱，務必恪守醫院陪病時間和限制。

金門縣政府公告即日起除了加護病房、安寧病房等具特殊探視需求之病房需經主治醫師醫療專業同意外，其餘全面禁止探病。