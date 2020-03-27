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網路科技防汛效果立現 屏東擴大裝置至8處易淹水區

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣政府在低窪、易淹水地區設置智慧水尺，提供淹水資訊供各級防汛單位掌握水情，由於有效提升道路封閉、啟動移動式抽水機預警決策時效，縣府今年擴大至另8處設置。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在低窪、易淹水地區設置智慧水尺，提供淹水資訊供各級防汛單位掌握水情，由於有效提升道路封閉、啟動移動式抽水機預警決策時效，縣府今年擴大至另8處設置。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府強化防汛應變能力，106年選定林邊、佳冬鄉及東港鎮沿海8處低窪、易淹水地區設置智慧水尺，提供淹水資訊供各級防汛單位掌握水情，由於有效提升道路封閉、啟動移動式抽水機預警決策時效，縣府今年擴大在鹽埔、長治、內埔及枋寮鄉等易淹水區8處建置，本月底即可完成，透過網路科技防災，達到強化防治水、緩解水患效能。

縣長潘孟安表示，縣府陸續完成建置洪水預警系統及水情災情監測、監控設施，在全縣45處重要水域或路段設置雨量站、水位站及影像監視站，有130支監視器隨時監控水情，其中易淹水地區設置智慧水尺就是預警系統建置的一環，可即時傳送供災害應變中心掌握處置，同時納入縣轄淹水資訊全時研判機制中，將資訊自動、快速地轉換平面的淹水範圍，建置縣轄區淹水資料庫，完成未來大數據分析所需基礎資料庫。

縣府水利處說，智慧水尺的工作原理是將感測器測到的淹水資訊，透過LPWAN行動網路技術，把資訊傳輸至雲端平台，讓縣府即時掌握淹水訊息，不僅供調度大型移動式抽水機、抽水站起抽操作、水門啟閉作業，甚至提供道路主管單位及警方研判是否封閉道路及橋樑的參考資訊；近年的汛期或颱風期間，智慧水尺均發揮提供即時淹水監測成效。

水利處表示，今年採用新型整合式晶片智慧水尺，沒有浮球感測器易卡住或超音波受溫度影響等缺點，且耗電量低，並配合特殊演算法，判斷感測器下方是否為水體，若為障礙物，則自動發出警告；今年度擇定內埔鄉屏科大、鹽埔鄉大仁科大、省道水底寮加油站及長治交流道下等8處增設，以最新的監測技術與地理資訊系統建置中，預定本月底完成。

淹水 屏東縣政府 加油站

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