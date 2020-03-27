快訊

疫情全球擴散：從「第十人法則」備戰SHTF狀態

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄山區青梅豐收 下周起甲仙、六龜收購500公噸

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
甲仙地區農會加工廠員工將鮮採青梅碾碎加工。記者徐白櫻／攝影
甲仙地區農會加工廠員工將鮮採青梅碾碎加工。記者徐白櫻／攝影

高雄山區青梅上市，今年甲仙、六龜等地產量恢復往日水平，不再像去年般歉收，不過受新冠肺炎疫情影響，消費者減少上市場，「手採梅」產地收購價每公斤30元上下，下周起「竿採梅」展開收購，高市府農業局啟動竿採青梅與廠農合作案，預計在甲仙與六龜兩地收購500公噸青梅。

去年暖冬導致高雄山區梅樹開花率偏低，青梅產量減產5成左右，農委會納入旱災救助，青梅價格飆漲。相較去年作物因暖冬因素歉收，農民說，今年梅子生長情況不錯，產量恢復往年水平。

高雄梅樹種植在甲仙、六龜、那瑪夏與桃源四地，甲仙地區農會加工廠收購甲仙與那瑪夏兩地青梅。甲仙農會總幹事曾海星指出，今年農會收購的有機手採梅告一段落，近日消費者少上菜市場採購，部分訂戶被迫棄單；今年青梅品質不錯，果粒大的製作脆梅，果粒小者碾碎加工其他產品，下周起收購竿採梅。

受新冠肺炎疫情影響，近日傳出蜜餞加工廠抱持觀望態度。市府農業局表示，去年全台梅子歉收，今年台東產區又不好，加工廠存量不多，高雄梅子一定有市場需求；農糧署另媒合加工廠收購竿採梅，另有「竿採青梅與廠農合作計畫案」，預計在甲仙等地購買300公噸，以及六龜等地購買200公噸，今年若增產會隨之調整。

相較去年，今年高雄山區青梅產量恢復往年水平，品質也不錯。記者徐白櫻／攝影
相較去年，今年高雄山區青梅產量恢復往年水平，品質也不錯。記者徐白櫻／攝影

六龜 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

高雄山區青梅開放採果 清明連假可上山採梅子

載95歲父出遊墜谷 父死兒輕傷…疑點待釐清

影／父子開車出遊墜入南橫公路深谷 95歲父傷重死亡

季節限定！ 六龜桃花心木林道落葉美景逼人

相關新聞

網路科技防汛效果立現 屏東擴大裝置至8處易淹水區

屏東縣政府強化防汛應變能力，106年選定林邊、佳冬鄉及東港鎮沿海8處低窪、易淹水地區設置智慧水尺，提供淹水資訊供各級防汛...

高雄山區青梅豐收 下周起甲仙、六龜收購500公噸

高雄山區青梅上市，今年甲仙、六龜等地產量恢復往日水平，不再像去年般歉收，不過受新冠肺炎疫情影響，消費者減少上市場，「手採...

走訪台26線美麗幸福公路 張博雅偕監委視察好心情

隱身台灣東南海岸的台26線屏東縣段，因環團力阻和台東串連，成為環島公路網的唯一缺口，也造就成為保有原始自然海岸景觀的秘境...

清明紙錢集中燒 以功代金、線上參拜、網路燒金心意好

高雄市環保局今年從3月28日起至4月5日，提供「清明節紙錢集中燒」服務，民眾若是在高雄地區掃墓，請記得將祭拜後的紙錢裝入...

散布一年多前虐童案打壓學校招生？校方：這樣不厚道

今日有網友四處發文，內容指控高雄市旗美地區某國小幼兒園老師涉及虐待幼童，小孩因此必須長期看心理醫生，內容引發網友撻伐。遭...

屏東啟動手機視訊問診 居家檢疫、隔離者小確幸

因應武漢肺炎持續升溫，為顧及居家隔離、檢疫及自主健康管理民眾的醫療權利，減少不必要外出，降低社區傳染風險，屏東縣政府依衛...

防疫非常時期 金門縣府宣導簡約祭祖表心意

清明節是金門人的大節日，大多數民眾都在忙祭祖吃頭，緬懷追思先人，但受到新冠肺炎疫情嚴峻的影響，金門縣府今天宣布縣屬的仙洲...

若因疫情停課 高雄市同步發放弱勢學生安心餐食券

高雄市政府教育局因應疫情超前部署，若有學校因疫情停課，將發放停課日安心餐食券給弱勢學生，保障弱勢學生不停餐。教育局長吳榕...

高雄藍營砲轟罷韓案提早連署違法 綠反問為何如今才提

雖然高雄市發起罷免高雄市長韓國瑜的團體已將第二階段連署書送到高雄市選委會查對，但高雄市議會國民黨團指第階段提議的連署早在...

韓國瑜被指參加百人餐會？黃珊珊：首長盡量避免餐會

高雄巿長韓國瑜26日與農會餐敘，卻遭質疑是密宴，並被指與反制罷韓有關，而高雄巿政府今天回應「不應萬事扯罷免」，韓國瑜昨天...

科技男從冷氣房到鳳梨田 導入新思維種出安心鳳梨

屏東縣高樹鄉銀獅農場第3代洪銘聰，原是工業機械大廠工程師，10年前見農村嚴重缺工，毅然偕妻返鄉分擔父母親的工作；走出舒適...

企業捐百台平板、行動載具物流服務 一旦停課立即後送

高雄市教育局規畫「停課不停學」師生線上學習，獲得企業緯創資通公司支持，今天捐出100台平板電腦，頂揚科技也提供行動載具物...

熱門新聞

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

台南一個下午連5次地震 民眾覺得好奇怪

基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

桃園確診增至25例 4例重症治療中

一日三變！台中市知名海派酒店 晚間決定停業9天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。