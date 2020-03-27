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高雄山區青梅豐收 下周起甲仙、六龜收購500公噸
高雄山區青梅上市，今年甲仙、六龜等地產量恢復往日水平，不再像去年般歉收，不過受新冠肺炎疫情影響，消費者減少上市場，「手採梅」產地收購價每公斤30元上下，下周起「竿採梅」展開收購，高市府農業局啟動竿採青梅與廠農合作案，預計在甲仙與六龜兩地收購500公噸青梅。
去年暖冬導致高雄山區梅樹開花率偏低，青梅產量減產5成左右，農委會納入旱災救助，青梅價格飆漲。相較去年作物因暖冬因素歉收，農民說，今年梅子生長情況不錯，產量恢復往年水平。
高雄梅樹種植在甲仙、六龜、那瑪夏與桃源四地，甲仙地區農會加工廠收購甲仙與那瑪夏兩地青梅。甲仙農會總幹事曾海星指出，今年農會收購的有機手採梅告一段落，近日消費者少上菜市場採購，部分訂戶被迫棄單；今年青梅品質不錯，果粒大的製作脆梅，果粒小者碾碎加工其他產品，下周起收購竿採梅。
受新冠肺炎疫情影響，近日傳出蜜餞加工廠抱持觀望態度。市府農業局表示，去年全台梅子歉收，今年台東產區又不好，加工廠存量不多，高雄梅子一定有市場需求；農糧署另媒合加工廠收購竿採梅，另有「竿採青梅與廠農合作計畫案」，預計在甲仙等地購買300公噸，以及六龜等地購買200公噸，今年若增產會隨之調整。
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