高雄山區青梅豐收 下周起甲仙、六龜收購500公噸

高雄山區青梅上市，今年甲仙、六龜等地產量恢復往日水平，不再像去年般歉收，不過受新冠肺炎疫情影響，消費者減少上市場，「手採梅」產地收購價每公斤30元上下，下周起「竿採梅」展開收購，高市府農業局啟動竿採青梅與廠農合作案，預計在甲仙與六龜兩地收購500公噸青梅。

去年暖冬導致高雄山區梅樹開花率偏低，青梅產量減產5成左右，農委會納入旱災救助，青梅價格飆漲。相較去年作物因暖冬因素歉收，農民說，今年梅子生長情況不錯，產量恢復往年水平。

高雄梅樹種植在甲仙、六龜、那瑪夏與桃源四地，甲仙地區農會加工廠收購甲仙與那瑪夏兩地青梅。甲仙農會總幹事曾海星指出，今年農會收購的有機手採梅告一段落，近日消費者少上菜市場採購，部分訂戶被迫棄單；今年青梅品質不錯，果粒大的製作脆梅，果粒小者碾碎加工其他產品，下周起收購竿採梅。