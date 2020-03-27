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走訪台26線美麗幸福公路 張博雅偕監委視察好心情
隱身台灣東南海岸的台26線屏東縣段，因環團力阻和台東串連，成為環島公路網的唯一缺口，也造就成為保有原始自然海岸景觀的秘境公路，公路總局將旭海至港仔段道路景觀融入生態工法和人文歷史元素，曾奪下全國優良景觀道路優等獎；監察院長張博雅昨天偕同交通委員會監委視察這條環島車友口中的美麗幸福公路，發現處處是驚奇，特別在沈悶的疫情當下，這趟視察還有舒壓感覺。
張博雅等人由交通部常次祈文中和公路總局長陳彥伯等人陪同視察台26線牡丹旭海至港仔段；陳彥伯說，該段長約8公里、2線道，早期因中科院九鵬基地軍事管制封閉多年，之後與台東達仁鄉公路串連工程受阻，加上遊覽車禁入，用路人多是住民往返或機車、單車族環島，因地處偏遠人車不多，是台灣少數保留原始自然美的依山傍海景觀公路，因無光害，也是觀星好處所。
他說，這條秘境公路除了鬼斧神工的自然海岸景觀，道路景觀改造更是一絕，第3區養護工程處克服路面老化、違章廣告、側溝損壞、綠化不足等問題，並導入「水撲滿」、盲溝等環保生態工法，請在地工藝師楊宗熏以漂流木打造藝術休憩亭、文史工作者念吉成以解說牌述說在地人文歷史故事，不僅被環島車友喻為「好客的寧靜幸福公路」，前年還奪下交通部金路獎和全國優良景觀道路優等獎。
該段沿途有多個以漂流木製作、供旅人休息的創意涼亭，張博雅等人進到涼亭感受徐徐微風和觀賞壯闊的大海美景，得知該段也是百年來先民遷徙的古道，引發日本出兵懲蕃「牡丹社事件」、1871年琉球宮古島民船難的八瑤灣就在當地，張博雅驚訝這條隱身偏僻海角的公路美麗又有內涵，處處是驚奇；同行監委說，最近新冠肺炎疫情延燒全球，盡量避免外出，這趟交通建設視察讓人心曠神怡，在沈悶的疫情當下，有舒壓感覺。
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