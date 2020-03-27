清明紙錢集中燒 以功代金、線上參拜、網路燒金心意好

高雄市環保局今年從3月28日起至4月5日，提供「清明節紙錢集中燒」服務，民眾若是在高雄地區掃墓，請記得將祭拜後的紙錢裝入集中袋中綁牢，紙錢集中袋可向各區清潔隊或納骨塔管理單位索取，再由清潔隊協助收運至裝設有完善空汙防制設備的火爐統一燒化。一來可避免空氣汙染，二來可表達子孫誠心。

高雄市環保局空噪科長黃家俊表示，環保局今年持續與四大超商合作「以功代金」活動，民眾可隨時到任一超商據點內，透過操作平台首頁選擇繳費（愛心捐款-高雄以功代金），就可以將購買紙錢的費用給響應此活動的23家社福團體，並將功德迴向給先人，除可實質幫助社會弱勢族群外，也可避免因露天燃燒而產生的空氣汙染。

有集中焚燒需求的民眾、商辦大樓、寺廟、公墓或納骨塔，可將祭拜後金紙以專用運送單包裝並綁緊封口，專用袋可洽詢各分區清潔隊詢問領取方式和時間。在清潔隊集中收集時間交由清潔隊員集中，或詢問清潔隊規劃集中堆置地點，於活動時間內完成集中作業。