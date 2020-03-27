散布一年多前虐童案打壓學校招生？校方：這樣不厚道

今日有網友四處發文，內容指控高雄市旗美地區某國小幼兒園老師涉及虐待幼童，小孩因此必須長期看心理醫生，內容引發網友撻伐。遭控學校的吳姓校長表示，調查結束已經一年多，老師獲不起訴處分，此事真是誤會一場，小孩已經轉學，爆料者可能因為近日是招生季所以又舊事重提，這樣做不厚道，希望事情就此落幕。

今早一名網友在臉書「靠北惡質幼兒園」發文，之後文章又被轉貼到高雄地方性社團。內容是以第三人稱立場替一名幼兒園媽媽指控小學附幼老師。內容說，107年11月，就讀幼兒園的小孩因不願意配合舞蹈動作，竟被老師帶到廁所掌摑臉頰，小孩因此罹患創傷後壓力症，事發後，小孩父親當面向高雄市長韓國瑜下跪陳情此事。

吳姓校長指出，此事已經落幕一年多，108年12月法院判定被告老師不起訴處分，匿名者已經發文多次，學校不勝其擾，近日是學校招生季，對方可能又藉此來打擊學校；事發後小孩已經轉學，且調查證明是誤會，學校行得正、該做的都做了，不想隨之起舞，不會主動說明或提起訴訟，這樣做沒有意義。