疫情增溫 高市清明接駁專車停駛

新冠肺炎疫情持續延燒，高市府原規劃28日起共5天行駛清明接駁專車，不過因考量疫情升溫，避免群聚感染，清明接駁專車將全面停駛，請民眾提早規劃替代交通工具或採線上祭拜。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例增加，考慮防疫需求。市府民政局今天發布新聞稿指出，原訂28日起共5天的接駁公車，包括行駛旗津、深水及鳳山拷潭線等路線，都要停駛。

民政局長曹桓榮也指出，為加強防疫，清明節各區停止舉辦法會、各納骨塔實施進塔人數總量管制、進塔祭拜要戴口罩配合量體溫等。所謂的總量管制，民政局針對公立納骨塔要求同一時段開放100人祭拜，時間以15分鐘為限，並行文私立納骨塔配合市府防疫措施。

民政局將在納骨塔入口處提供消毒酒精，呼籲民眾分流祭拜或網路線上祭拜，也盼民眾勿集中在清明節當天祭拜，避免人潮集中造成疫情群聚。