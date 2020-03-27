屏東衛生局：居家隔離檢疫可多用通訊診療
屏東縣政府衛生局今天表示，居家隔離、檢疫及自主健康管理民眾可多用通訊診療，屏東已指定18家醫療院所擔任通訊診療醫療機構，其中包括13家醫院及5家診所。
衛生局長施丞貴表示，2月27日已啟動通訊診療服務，截至目前已完成3例案例，其中之一是居家檢疫民眾皮膚搔癢不適，衛生局媒合鄰近住處的恆春基督教醫院啟動通訊診療服務，並請託代理人協助以手機視訊方式看診及領藥。
施丞貴表示，民眾在隔離期身體不適，可透過防疫專線08-7380208，經衛生局專人評估醫療需求，媒合醫療院所以視訊方式遠距問診，由院方主動聯繫民眾約定看診時間，請代理人持民眾全民健康保險卡和居家檢疫通知書到指定院所，以手機視訊方式與醫師對話了解民眾病情，診療後再請代理人持健保卡過卡繳費、領藥，及時解決醫療需求。
衛生局表示，有心理方面醫療需求時，可撥屏東縣衛生局免費心理諮詢預約專線08-7370123或24小時免付費安心專線1925。
屏東縣至昨天為止，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情居家檢疫累計1796人、居家隔離39人，確診3人。
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