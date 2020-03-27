屏東啟動手機視訊問診 居家檢疫、隔離者小確幸

因應武漢肺炎持續升溫，為顧及居家隔離、檢疫及自主健康管理民眾的醫療權利，減少不必要外出，降低社區傳染風險，屏東縣政府依衛福部指示，2月底指定13家醫院及5家診所擔任通訊診療醫療機構，到昨天已完成3例案例；衛生局提醒，民眾於隔離期發現身體出現不適，可透過屏東縣防疫專線08-7380208，經專人評估醫療需求，媒合醫療院所執行手機視訊問診

在屏東恆春居家檢疫的一名男子，因皮膚搔癢身體不適，昨天透過衛生局媒合住處鄰近醫療院所恆春基督教醫院，啟動通訊診療服務，因獨自在外工作，家人不在身邊，由代理人協助到醫院掛號，以手機視訊方式看診及領藥；他說，視訊看診省去到醫院的交通和等候看診時間，溝通沒有障礙，服藥後搔癢消失，是居家檢疫期間值得開心的小確幸。

衛生局長施承貴說，武漢肺炎疫情影響甚鉅，許多備案都要進入執行階段，包括國境關閉、公務員禁止出國、清明掃墓變通等，另遠距教學、異地或居家辦公也陸續實施中，在遠距醫療偕同轄內18家擔任通訊診療的醫療機構，協助有需求的民眾就診。

他說，媒合住處鄰近醫療院所，由院方主動聯繫民眾約定看診時間，請代理人持民眾健保卡和居家檢疫通知書至指定院所，以手機視訊方式與醫師對話了解民眾病情，診療後再請代理人持健保卡過卡繳費、領藥，及時解決醫療需求，若心理醫療需求時，可撥打縣衛生局免費心理諮詢預約專線08-7370123或24小時免付費安心專線1925。